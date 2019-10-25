Rusya'da fosil kalıntılarına rastlandı

Rusya’nın Komi Cumhuriyeti’nde bulunan Uhta bölgesinde, yapılan kazı çalışmaları sonuç verdi.

İLK CANLI TÜRÜNE ULAŞILDI

İzhma Nehri kıyılarında kazı çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Devoniyen Dönemi olarak bilinen dönemden kalma bir canlı türünün fosillerine ulaştı.

İLK CANLILARIN ORTAYA ÇIKTIĞI DÖNEMDEN

Bilim dünyasına göre; karada yaşayan canlı türleri ‘teleostomi’ döneminin ardından gelen ‘Devoniyen’ döneminde, evrilmiş aynı zamanda karaya ayak basan ilk canlıların ortaya çıktığı savunuluyor.

Sucul yaşamdan kara yaşamına geçen canlılar, ardından farklı türlere evrilince ortaya yeni yaşamlar çıktı. Bununla ilgili bilim dünyasının elinde çok az delil bulunurken, Rusya’dan bilim dünyası için önemli bir keşif haberi geldi.

372 MİLYON YILLIK OLDUĞU ANLAŞILDI

Fosilin üzerinde yapılan incelemede, fosilin bu dönemde yaşayan bir timsah türüne benzediği ve 372 milyon yıllık olduğu anlaşıldı. Omurgalılar türünün ilk örneği olduğu anlaşılan fosilin, çıkarılması için uzun süre kazı çalışmaları yapıldığı açıklandı. Fosil, tüm dünya basınında geniş yer buldu.

Bulunan fosil koruma altına alınırken, üzerinde uzun süre inceleme yapılacağı ve yeni sonuçlar ortaya çıktıkça dünya kamuoyu ile bilgi paylaşılacağı açıklandı.