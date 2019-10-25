taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7741
Euro
6.4251
Altın
1504.61
Borsa
100648.46
Gram Altın
279.552
Bitcoin
43185.95

Rusya'da fosil kalıntılarına rastlandı

Komi Cumhuriyeti’nde, Devoniyen Dönemi'ne ait 372 milyon yıllık fosil bulundu.

İHA | 25.10.2019 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Rusya’nın Komi Cumhuriyeti’nde bulunan Uhta bölgesinde, yapılan kazı çalışmaları sonuç verdi.

İLK CANLI TÜRÜNE ULAŞILDI

İzhma Nehri kıyılarında kazı çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Devoniyen Dönemi olarak bilinen dönemden kalma bir canlı türünün fosillerine ulaştı.

İLK CANLILARIN ORTAYA ÇIKTIĞI DÖNEMDEN

Bilim dünyasına göre; karada yaşayan canlı türleri ‘teleostomi’ döneminin ardından gelen ‘Devoniyen’ döneminde, evrilmiş aynı zamanda karaya ayak basan ilk canlıların ortaya çıktığı savunuluyor.

Sucul yaşamdan kara yaşamına geçen canlılar, ardından farklı türlere evrilince ortaya yeni yaşamlar çıktı. Bununla ilgili bilim dünyasının elinde çok az delil bulunurken, Rusya’dan bilim dünyası için önemli bir keşif haberi geldi.

Rusya'da fosil kalıntılarına rastlandı

372 MİLYON YILLIK OLDUĞU ANLAŞILDI

Fosilin üzerinde yapılan incelemede, fosilin bu dönemde yaşayan bir timsah türüne benzediği ve 372 milyon yıllık olduğu anlaşıldı. Omurgalılar türünün ilk örneği olduğu anlaşılan fosilin, çıkarılması için uzun süre kazı çalışmaları yapıldığı açıklandı. Fosil, tüm dünya basınında geniş yer buldu.

Bulunan fosil koruma altına alınırken, üzerinde uzun süre inceleme yapılacağı ve yeni sonuçlar ortaya çıktıkça dünya kamuoyu ile bilgi paylaşılacağı açıklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çiftlik Bank'tan sonra Kazbank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra Kazbank çıktı

304
Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

199
ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

ABD Savunma Bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı

110
ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

ABD'de Demoktratların seçimini Joe Biden önde götürüyor

46
Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

204
Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

Twitter, terörist Mazlum Abdi'ye mavi tik verdi

101
Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir