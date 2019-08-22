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Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

Rus ekipler, selde mahsur kalan 6 kediyi kurtardı.

DHA | 22.08.2019 - 08:36..
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Rusya’nın Habarovsk şehrinde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel, insanlar kadar hayvanları da etkiledi.

EKİPLER KEDİLERİ KURTARDI

Selde sular altında kalan bir evde 3 kedi olduğunu rapor alan EMERCOM ekipleri, kedileri kurtarmak için harekete geçti. Ancak, sular altındaki evdeki 3 kediyi kurtarmaya giden ekipler, evin yakınında bulunan bir ağaca tırmanmış, miyavlayan 1 kedi ve 2 yavru kedi daha buldu. Kedilerin kurtarılma anları saniye saniye ekiplerin kameralarınca kaydedildi.

1 KEDİYİ SAHİPLENDİLER

EMERCOM’dan yapılan açıklamada, kedilerden birinin, kurtarma ekipleri tarafından sahiplenildiği duyuruldu.

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı VİDEO

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

Rusya’da selde mahsur kalan kediler kurtarıldı

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