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Safra kesesinden 450 tane taş çıktı

Erzincan’da 74 yaşındaki yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş alındı.

İHA | 02.07.2019 - 12:45..
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Zeynep Dağ şeker hastalığı şikayetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniği'ne başvurdu.

Ultrason incelemelerinde safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlenen Zeynep Dağ ameliyata alındı.

Ameliyatta doktorlar hayrete düşüren bir olayla karşılaştı. Zeynep Dağ’ın safra kesesinden 450 tane irili ufaklı taş çıkartıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen, çok sık karşılaştıkları bir vaka olmadığını belirterek, genelde 2 ya da 3 taşla ameliyat endikasyonu olduğunu ve kedilerinin de bu duruma şaşırdıklarını kaydetti.

Safra kesesinden 450 tane taş çıktı

1 GÜN SONRA TABURCU OLDU

Dr. Çimen, meslek hayatında ikinci defa bu kadar sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, Zeynep Dağ’ı bir gün sonra taburcu ettiklerini söyledi.

Sağlığına kavuşan Zeynep Dağ ise, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek ultrasonda çok sayıda taş denildiğini fakat kendisinin de bu kadarını beklemediğini kaydetti.

Safra kesesinden 450 tane taş çıktı

Safra kesesinden 450 tane taş çıktı

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