Alzheimer riskini azaltmanın en etkili 14 yolu

Beyin fonksiyonlarınızı güçlendirerek Alzheimer hastalığını önlemenin yollarını keşfetmeye ne dersiniz? İşte, hafızanızı güçlü tutmanın bazı yolları…

Alzheimer hastalığı, yaklaşık 50 milyon insanın birlikte yaşadığı dejeneratif bir beyin hastalığıdır ve onu demansın en yaygın şekli yapar. Bir gün kendinize Alzheimer teşhisi konmasını düşünmek korkutucu olabilir; özellikle de ailenizden biri daha önce bundan muzdaripse ve birçok insan bunun olmasını önlemek için her şeyi denemeye istekliyse.

Sağlıklı bir yaşam formuna geçebilmeniz için ihtiyacınız olan tek şey inanmaktır. Beynimizi vücudumuzun kumandası gibi düşünürsek; bütün sistemi idare edenin de beyin olduğunu anlarız. Beyin öyle bir şey ki, sadece vitamin almak ya da zihinsel aktivite tek başına yeterli olmuyor. Çok yönlü girişimleri, her alanda aktif olmayı seviyor; böylelikle kendi canlı tutmayı başarabiliyor.

Beyninizi canlı tutarak Alzheimer gibi hastalıkları kendinizden uzak tutmanızı sağlayacak ipuçlarını keşfetmeye hazır olun!

1. BİR EGZERSİZ RUTİNİ GELİŞTİRİN

Yürümek, ağırlık kaldırmak veya kardiyo yapmak olsun, her gün bir çeşit fiziksel aktivite yaptığınızdan emin olun. Araştırmalar, haftada 150 dakikalık (ki bu sadece iki buçuk saate denk geliyor) egzersize katılmanın kalıtsal bir Alzheimer formunu geciktirebileceğini buldu. Bilim adamları ayrıca düzenli egzersizin beyin sağlığını iyileştirmeye ve beyin işlevini artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Sadece kalbinizin pompalanmasına neden olanın egzersiz olduğundan emin olun, ancak ertesi gün hareket edemeyecek kadar yoğun bir şey değil.

2. AKDENİZ VEYA MIND DİYETLERİNİ UYGULAYIN

Araştırmalar, bir Akdeniz diyetinin, standart bir Batı diyeti yiyen insanlara kıyasla Alzheimer'ın ilerlemesini geciktirebileceğini göstermiştir. Araştırmalar, Batı diyeti uygulayan kişilerin, Akdeniz diyetini uygulayanlara göre daha fazla beta-amiloid birikimine sahip olduğunu gösteriyor (beta-amiloid, Alzheimer hastalarının beyinlerinde toplandığı bilinen bir proteindir). Akdeniz diyeti birçok sebze, meyve, sağlıklı yağ, fasulye ve omega-3'e odaklanır.

MIND Diyeti, daha yavaş bilişsel gerileme ile ilişkili hibrit bir Akdeniz-DASH diyetidir. Vurgulanan yiyecekler arasında tam tahıllar, meyveler, yeşil, yapraklı sebzeler, diğer sebzeler, zeytinyağı, kümes hayvanları ve balık bulunur.

3. UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

Yeterince dinlendiğinizden emin olmak her zaman kolay değildir, ancak kesinlikle çaba gösterilmesi gereken bir şeydir. Araştırmalar, düzenli olarak olması gerekenden daha az uyumanın genel olarak Alzheimer ve bunama riskinizi artırabileceğini göstermiştir. Uykunuzdan kaçmak yerine her gece sekiz saat ayırmaya çalışın.

4. YENİ ŞEYLER ÖĞRENİN

Yeni bir şey öğrenmek için asla çok yaşlı değilsiniz ve bunu yapmak beyninizi keskin tutmanıza yardımcı olabilir. Araştırmacılar, yeni bir beceri öğrenmenin, işleyen bellek, uzun süreli bellek ve diğer üst düzey bilişsel süreçlerin katılımını gerektirdiğini ve bunların hepsinin aslında belleğin uzun süreli korunmasına yardımcı olabileceğini bulmuşlardır. İster yerel bir sınıfa katılın, ister kendi başınıza araştırma yapın, hatta bir şeyler öğrenmek için YouTube videolarını kullanın, sürekli öğrendiğinizden emin olun.

5. SİGARADAN KAÇININ

Orada güçlü kanıtlar, sigaranın Alzheimer gibi bunama geliştiren hastalık riskini artırabildiğini söylüyor. Geçmişte sigara içtiyseniz ve o zamandan beri bıraktıysanız endişelenmeyin: bırakmanın riskinizi sigara içmeyenlerin düzeyine indirdiğine inanılır. Doktorlar ve araştırmacılar bunun, Alzheimer'ın damar sistemiyle ilgili sorunlarla bağlantılı olması ve sigara içmenin damar sorunlarını artırması nedeniyle olabileceğine inanıyor.

6. SOSYAL OLARAK AKTİF OLUN

Arkadaşlarla plan yapmak ve sosyal aktivitelere katılmak sadece eğlenceli değil, aynı zamanda sağlığınız için de iyi. Bir çalışma, yalnız hissetmenin, sonraki yıllarda bunama geliştirme olasılığınızın yüzde 40 daha fazla olduğu anlamına gelebileceğini buldu. Anlamlı, yakın arkadaşlıklar burada anahtardır, bu yüzden nicelikle değil nitelikle ilgilidir. Araştırmacılar, yakın arkadaşlıkların insanları hareketsiz bir yaşam tarzı yaşamaktan alıkoyduğuna inanıyor, bu da kardiyovasküler hastalık riskini, bunama riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca yalnızlığı ve bilişsel gerilemeyi önler.

7. AKLINIZA MEYDAN OKUYUN

Yeni bir şey öğrenmek, zihninizi aktif olarak zorlamanın bir yoludur, ancak bunu yapmanın başka yolları da vardır. Beyninizi bu şekilde aktif tutmak, çalışma yeteneğini artırır ve bunamanın önlenmesine yardımcı olabilir. Beyninizi harekete geçirmenin bazı kolay yolları arasında kelime oyunları, bulmacalar, hafıza oyunları, yeni bir ilginin peşinden koşmak, rutininizi değiştirmek (mağazaya yeni bir rota almak gibi), kitap okumak, kültürel faaliyetlerde bulunmak ve hobilere ayak uydurmak sayılabilir.

8. BİR AMAÇ DUYGUSUNA SAHİP OLUN

Yaşlı insanların dört gözle bekleyecek hiçbir şeyleri kalmamış gibi hissetmeleri veya artık herhangi bir hedefleri kalmamış gibi hissetmeleri nadir görülen bir durum değildir. Ancak hayatınızda bir amaç duygusuna sahip olmak aslında çok önemlidir. Birçok çalışma, bir amaç duygusu olan yaşlıların Alzheimer geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar bunun nedeninin, bu duygunun yaşlıları fiziksel olarak daha aktif, daha az stresli ve sağlıklarına daha fazla dikkat etme olasılığını artırabileceğine inanıyor.

9. STRES SEVİYENİZİ AZALTIN

Genel fiziksel ve zihinsel sağlığınız için çok fazla stresin kötü olduğunu zaten biliyorsunuz, bu nedenle stresin Alzheimer olma riskinizi de artırabileceğini duymak muhtemelen şaşırtıcı değil. Bunun birkaç nedeni vardır; stres bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir, hafıza sorunlarıyla bağlantılı olan kortizol salgılar ve depresyon ve anksiyete olasılığını artırır. Dikkat ve meditasyon gibi uygulamalarla stresinizi yönetebilirsiniz.

10. KALBİNİZE İYİ BAKIN

Kardiyovasküler sağlığı beyin sağlığına bağlayan birçok kanıt var. Bazı araştırmalar, arterleri sertleşen zihinsel olarak uyanık yaşlıların, doğrudan Alzheimer ile ilgili beyin plakları belirtilerine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Başka bir deyişle, sağlıklı bir kalp, çoğunlukla sağlıklı bir beyindir. Doğru beslenerek, fiziksel aktiviteye ayak uydurarak, su içerek ve çok fazla alkolden kaçınarak kalbinize iyi bakın.

11. KAHVENİN GÜCÜNE GÜVENİN

Her gün kahve içmek Alzheimer olma şansınızı kesinlikle tamamen ortadan kaldırmasa da yardımcı olabilir. Bir çalışma, orta düzeyde kafein içmenin beyni nöronları yok eden sahte proteinlere karşı korumaya yardımcı olabileceğini buldu. Kahve ayrıca bilişsel işlevi artırabilecek anti-inflamatuar kimyasallar ve antioksidanlar bakımından da yüksektir.

12. SAĞLIKLI KİLODA OLUN

Bir çalışma, 50 yaş üstü ve BMI'si 25 veya daha fazla olan aşırı kilolu kişilerin, sağlıklı kiloda olan katılımcılardan yedi ay daha erken Alzheimer geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Sağlıklı bir kiloyu korumak Alzheimer'ı tamamen engellemez, ancak geciktirebilir.

13. YOGA YAPMAYA BAŞLAYIN

Yapılan bir çalışma sonucunda, düzenli yoga yapmanın beyin ve hafıza aktivitelerini kuvvetlendirerek Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltabilir olabileceği ortaya konulmuştur. Aslında yoga listedeki diğer birçok öğeye isabet ettiği için mantıklıdır: yoga stresi azaltmaya yardımcı olabilir, bu bir egzersiz şeklidir ve sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olabilir.

14. VİTAMİN ALMAYI UNUTMAYIN

Vitaminler mucizeler yaratmaz, ancak bazı vitaminleri almak Alzheimer'ı önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabilir. Araştırmacılar, beyindeki hücrelerin oluşturulmasından ve korunmasından sorumlu olan B Vitaminlerini alanların Alzheimer geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu bulmuşlardır. E ve D vitaminleri de Alzheimer'ı önlemeye yardımcı olabilir. Yeni bir vitamin almaya başlamadan önce doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.