Amasya'da karnından 9 kiloya yakın kitle çıkartıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, çiftçilik yapan Şule Akgül'ün karnı sadece 2 ayda giderek büyüdü.

Evli ve 3 çocuk annesi kadın, 9 aylık hamile gibi olup nefes darlığı çekmeye başlaması üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

30 SANTİM ÇAPINDA 8,5 KİLOLUK KİTLE ÇIKARTILDI

Yapılan kontrollerde karnın içini tamamen saran bir kitle tespit edilerek ameliyata karar verildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, 38 yaşındaki kadının karnından 30 santim çapında 8,5 kiloluk kitle çıkarıldı.

"2 AY İÇİNDE 9 AYLIK HAMİLE GİBİ OLDUM"

Sağlığına kavuşan Akgül, "Karnımdaki şişlikten dolayı 2 ay içinde 9 aylık hamile gibi oldum. Korktuğum için hastaneye gelemedim. Zor nefes alıp, veriyordum. Eğilip, doğrulamıyordum. Şimdi ise sağlığıma kavuştum." dedi.

"HASTAMIZ GEÇ KALMASINA RAĞMEN HAYATI KURTULMUŞ OLDU"

Çıkartılan kitlenin 50 yıla yaklaşan meslek hayatında karşılaştığı en büyük kitleler arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, "Hastamız geç kalmasına rağmen hayatı kurtulmuş oldu. 8,5 kilo ağırlığında yumurtalık kisti çıkardık. Bütün lenfleri de temizleyerek rahatsızlığının ilerlemesini engellemiş olduk. Bu tip ameliyatları yapma şansımız her zaman var. Yeter ki hastalarımız sağlıklarından korkmadan bize ulaşsın." diye konuştu.

6 AYDA 1 KEZ KONTROL YAPTIRILMALI

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin hayati riskler oluşturduğuna dikkat çeken Kara, kadınların 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.