Aort diseksiyonu nedir, nasıl tedavi edilir

Aort diseksiyonu, kalpten çıkan ana atardamar olan aortun iç tabakasının yırtılmasıyla meydana gelen, hayati tehlike taşıyan ciddi bir damar hastalığıdır.
Bu durumda, kan aortun iç tabakasındaki yırtıktan girerek damar duvarı içinde ilerler ve aortu ikiye ayıran bir kanal oluşturur.
Bu durum, aortun yırtılmasına veya hayati organlara giden kan akışının kesilmesine neden olabilir.
Aort diseksiyonu vakalarının yaklaşık olarak yüzde 40'ı ani ölümle sonuçlanır.
Geriye kalan yüzde 60'lık kesimin tedavi şansı, aort diseksiyonunun tipi, yaygınlığı ve hastaneye ne kadar hızlı getirildiğine bağlı olarak farklılık gösterir.
NEDEN OLUR
Yüksek tansiyon (hipertansiyon) – en yaygın risk faktörüdür.
Marfan sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları
Ateroskleroz (damar sertliği)
Travmalar (şiddetli göğüs darbeleri)
Kalp cerrahisi sonrası komplikasyonlar
Genetik yatkınlık
BELİRTİLERİ
Aniden başlayan, şiddetli, yırtıcı tarzda göğüs veya sırt ağrısı
Ağrı genellikle omuzlara, sırta veya karna yayılır.
Bayılma, nefes darlığı
Nabız farkı (bir kolda nabız alınamaması)
Kan basıncında ani düşüş
Felç benzeri belirtiler
TEDAVİSİ NASIL YAPILIR
Tedavi, diseksiyonun tipine, hastanın genel durumuna ve diseksiyonun konumuna göre değişir.
1. Tip A Diseksiyon
Acil cerrahi müdahale gerektirir.
Ameliyatta yırtılan aort kısmı onarılır veya yapay damar ile değiştirilir.
Hayati risk çok yüksektir; hızlı müdahale hayat kurtarır.
2. Tip B Diseksiyon
Genellikle ilaçla tedavi edilir.
Kan basıncını düşürmek için bazı ilaçlar kullanılır.
Komplikasyon varsa (örneğin: organlara giden damarlarda kan akışı bozulmuşsa), cerrahi müdahale gerekebilir.
YAŞAM TARZI NASIL OLMALI
Düzenli kardiyoloji kontrolleri şarttır.
Kan basıncı mutlaka iyi kontrol edilmelidir.
Fiziksel zorlamalardan kaçınılmalı
Sağlıklı beslenme ve sigara/alkolden uzak durmak gerekir.
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