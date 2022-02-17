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    Araştırma: 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalbe iyi geliyor

    Uzmanlar, egzersiz yapmak için hiçbir zaman geç olmadığına dikkat çekti. 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersizin kalp sağlığına faydası tespit edildi.
    • AA
    • 17.02.2022 - 13:48
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    Araştırma: 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalbe iyi geliyor

    Egzersiz yapmanın kalp sağlığına faydası araştırıldı.

    Irish Examiner'ın haberine göre, İtalya'da araştırmacılar, 20 yıldan fazla bir süre boyunca kalp hastalığına (kalp yetmezliği, felç ve koroner kalp hastalığı dahil) ve fiziksel aktivite seviyelerine bakarak 65 yaş üstü 3 binden fazla yetişkini izledi.

    20 DAKİKA EGZERSİZİN ÖNEMİ

    Araştırmacılar, Heart dergisinde yayınlanan çalışmada, fiziksel olarak aktif kişilerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu, günde en az 20 dakika egzersiz yapmanın 70-75 yaşındakilere büyük fayda sağladığını buldu.

    "AKTİF KALMAK ÇOK ÖNEMLİ"

    Antrenör James Bickerstaff, "Yaşlandıkça, aktif kalmak çok önemli. Bunun yapılmaması, genel yorgunluk, kas ağrıları ve enerji azalması gibi durumlara neden olabilir. Bu da torunlarınızla oynamak veya dükkanlara gitmek gibi hayatın basit zevklerinden bazılarını gerçekleştirememenize neden olabilir." dedi.

    Bir uzmana danışmanın önemini vurgulayan Bickerstaff, "Doktorlar ve tıp uzmanları, özellikle egzersiz rutinlerini nasıl güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizle ilgili tavsiyelerde bulunabilir." diye konuştu.

    Araştırma: 70 li yaşlarda 20 dakikalık egzersiz kalbe iyi geliyor #1

    "AĞIRLIK ÇALIŞMAK SONRAKİ YAŞAMDA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

    Fitness koçu ve hareket uzmanı Tom Cuff-Burnett da "Ağırlık çalışmak sonraki yaşamda hayati önem taşıyor. Çalışmalar, ağırlık çalışmanın iskelet kası kütlesini ve kemik yoğunluğunu artırdığını; dengeyi, koordinasyonu ve duruşu geliştirdiğini; kardiyovasküler bozukluklar, kanser ve diyabet üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu ve yaşlanmanın etkilerini dengelemede önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.


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