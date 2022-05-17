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    Avusturya'ya girişlerde uygulanan, koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni seyahat düzenlemesi kapsamında, koronavirüs nedeniyle ülkeye girişlerde uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığı açıklandı.
    • 17.05.2022 - 09:35
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    Avusturya'ya girişlerde uygulanan, koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

    Avusturya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken, azalan vaka sayılarına bağlı olarak kısıtlamalar da önemli ölçüde kaldırıldı.

    Sağlık Bakanlığı, yeni seyahat düzenlemesi hazırladı.

    Düzenlemeye ilişkin kararname, resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

    Seyahatlerde herhangi bir belge ibrazı istenmeyecek

    AA’nın haberine göre, ülkeye girişlerde yaklaşık 2 yıldır uygulanan çeşitli sınırlamalar tamamen kaldırılırken, ülkeye seyahat edecekler herhangi bir belge ibraz etmeden giriş yapabilecek.

    Avusturya ya girişlerde uygulanan, koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı #1

    Maske zorunluluğu belirli yerlerde önemli ölçüde devam ediyor

    Kısıtlamalar önemli ölçüde kaldırılırken, toplu taşıma, sağlık merkezi ve günlük ihtiyaçların karşılandığı alışveriş yerlerinde maske zorunluluğunun devam edeceği öğrenildi.

    Öte yandan kararnamede olası yeni bir virüs varyantının herhangi bir ülkede görülmesi durumunda bu ülke ya da benzer durumdaki ülkelere yönelik kısıtlamaların yeniden uygulanacağı da bildirildi.

    18 bin kişi virüs nedeniyle vefat etti

    Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Avusturya’da bugüne kadar 18 bin 303 kişi virüsten hayatını kaybetti, 4 milyon 212 bin 492 vaka tespit edildi.


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