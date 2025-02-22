Aydın'da zeytinde halkalı leke hastalığı ile mücadele çağrısı yapıldı

İHA

Türkiye'nin zeytin ağacı varlığı en çok illerden olan Aydın'da, zeytin hasat sezonunda sona yaklaşılırken Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytinde halkalı leke hastalığı konusunda uyardı.

Halkalı leke hastalığı riskinin en üst seviyeye çıktığı döneme gelindiğini belirten yetkililer, üreticilere mücadele çağrısında bulundu.

HASTALIĞA KARŞI İLAÇLAMA YAPILSIN

Yaprak dökümüne neden olan zeytin halkalı leke hastalığına karşı Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, hasadı biten bahçelerde ilaçlama çalışmalarının en kısa zamanda başlanması gerektiği vurgulandı.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN

Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, sabahları çiğ kalktıktan sonra ilaçlama yapılması, kullanılacak ilaçların ağacın tüm aksamı kaplayacak şekilde uygulanmasına, insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

RUHSATLI İLAÇLAR KULLANIN

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: