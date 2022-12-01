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Ayvayı yediniz! Peki ya çekirdekleri? Suda bekletirseniz bakın ne oluyor...

Ayvayı yediniz! Peki ya çekirdekleri? Suda bekletirseniz bakın ne oluyor...

Tam da mevsimi gelmişken ayva çekirdeklerinin inanılmaz faydalarından bahsetmemek olmaz. İşte ayva çekirdekleri ile yapabilecekleriniz ve mucize tadında etkileri...