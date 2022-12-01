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    Ayvayı yediniz! Peki ya çekirdekleri? Suda bekletirseniz bakın ne oluyor...

    Tam da mevsimi gelmişken ayva çekirdeklerinin inanılmaz faydalarından bahsetmemek olmaz. İşte ayva çekirdekleri ile yapabilecekleriniz ve mucize tadında etkileri...
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:59
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    Ayvayı yediniz! Peki ya çekirdekleri? Suda bekletirseniz bakın ne oluyor...

    Kış meyvelerinin sarı güzeli ayva, hem vitamin değerleriyle hem de lezzetiyle seviliyor.

    Vücuda içten dışa fayda sağlayan ayva, tokluk süresini uzatırken cildi gençleştirmeye kadar süper etkiler sağlıyor.

    Özellikle çekirdek kısmı, ayvanın kendisinden daha şifalı diyebiliriz. Genellikle çöpe atılan ayva çekirdekleri güzellikten sağlığa, yemekten temizliğe birçok alanda kullanılabiliyor.

    Ayvayı yediniz! Peki ya çekirdekleri? Suda bekletirseniz bakın ne oluyor... #1

    İşte ayva çekirdeklerini atmayıp suda bekletirseniz, bakın neler oluyor...

    1 bütün ayvanın çekirdeklerini çıkarın, yarım çay bardağı temiz içme suyunun içine koyup bu şekilde en az 24 saat bekletin. Jelleştiğini göreceksiniz.

    Ayvayı yediniz! Peki ya çekirdekleri? Suda bekletirseniz bakın ne oluyor... #2

    Elde ettiğiniz bu ayva jelini temiz cildinize sürüp 30 dakika kadar bekletip ılık suyla durulayabilir, bu işlemi her gün tekrarlayabilirsiniz.

    Ayva çekirdeği jeli ciltteki yanık, kızarıklık, akne izi, siyah nokta ve gözenekleri gidermede yardımcı olur.

    Ayvayı yediniz! Peki ya çekirdekleri? Suda bekletirseniz bakın ne oluyor... #3

    Ayva çekirdeklerini kaynatıp elde edilen suyunu saçlarınıza sürerseniz saçlarınız parlayacak, uzayacak ve geç yağlanacaktır.

    Ayva çekirdeği jelini hamilelik veya kilo alıp verme sonrasında oluşan çatlak görünümü için kullanabilirsiniz.

     

     


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