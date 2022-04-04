Bahar detoksu: Denemek için 3 kür

Vücudu yenilemek için en iyi zamanlardan biri olan ilkbaharda deneyebileceğiniz 3 harika detoks kürü hazırladık. İşte detoks hakkında bilinmesi gerekenler ve 3 harika detoks kürü.

Detoks, vücudunuzu yenilemenin iyi bir yoludur. Diyetinizdeki ürünlerin çoğu endüstriyel kökenlidir ve bu nedenle işlenmiş ve değiştirilmiştir. Doku vericiler, lezzet arttırıcılar, asitleştiriciler, boyalar, koruyucular, pestisitler ve ilave şekerler birçok atık bırakabilir ve bu atıklar vücutta birikebilir.

Bazı organların işlevi vücuttaki atıkları ortadan kaldırmaktır. Kötü beslenme ile karaciğer, böbrekler, bağırsaklar ve cilt gibi atıkları ortadan kaldıran bu organlar doygunluğa ulaşabilir, toksinlerle tıkanabilir ve çalışma şekli bozulabilir. Sonuçlar kilo alımı, yorgunluk, kronik enfeksiyonlar, akne, sindirim sorunları ve baş ağrıları şeklinde ortaya çıkabilir.

Vücut doğal olarak kendini nasıl detoks edeceğini bilir. Ancak, yaşam tarzları nedeniyle vücut her zaman yeterli detoksu gerçekleştiremeyebilir. Bu nedenle organlar birkaç gün dinlendirilerek vücuda dinlenmesi için süre verilmelidir. Genellikle sindirim için harcanan zaman diğer mekanizmaları harekete geçirmek için kullanılır.

Detoks kürleri, vücutu yenilemeyi, biyolojik ve zihinsel dengeyi bulmayı sağlar. Detoks büyük bir canlılık sağlar ve bazı küçük rahatsızlıkları (alerjiler, cilt problemleri, baş ağrıları, sindirim rahatsızlıkları, adet bozuklukları) ortadan kaldırır. Amaç bağışıklığı, yani vücudun doğal savunmasını güçlendirmektir.

DETOKS NE ZAMAN YAPILMALI?

Kendinizi sürekli yorgun, mide bulantısı, şişkinlik, kabızlık, mikroplara karşı savunmasız hissettiğinizde, küçük sivilceleriniz ve baş ağrılarınız olduğunda toksinlerden kurtulmak için bir detoksa başlayabilirsiniz.

Uzmanlar genellikle yılda üç haftalık bir kür önermektedir ve bu kür haftalık olmak üzere üç küre bölünebilir. İdeal olarak ilkbaharda (en iyi mevsim), sonbaharda ve kışta (daha zor) olmak üzere detoks planlanabilir. Bu bağışıklık, sindirim, solunum, idrar, dolaşım ve uykuyu yenilemeyi sağlar.

Detoksa başlamak için en iyi zaman ilkbahardır. Bu, vücudu boşaltmak ve kışın fazlalıklarından kurtarmak için ideal mevsimdir. Ufak rahatsızlıklardan kurtulabilir ve metabolizmanızı uyandırabilirsiniz.

3 FARKLI DETOKS KÜRÜ

İşte ilkbaharda deneyebileceğiniz 3 farklı kür.

Yeni Başlayanlar İçin: Hafif Yemekler

Bahar sebzelerine (lahana, hindiba, pırasa, havuç, kuşkonmaz, ıspanak, marul, soğan, turp, pancar) ve meyvelerine (avokado, kivi, muz, mango, turp, limon, papaya) öncelik verin. Besin kayıplarını önlemek için hafif buharda pişirmeyi tercih edin.

Tahıl ve baklagillerden kaçının. Bu size çok zor geliyorsa, az miktarda tüketin. Et, balık ve süt ürünlerinden uzak durun. Esmer pirinç, karabuğday ve kinoa tüketin.

Bir hafta boyunca bu detoksda edvam edin.

Tecrübeliler İçin: Mono Diyet

Mono diyetin ilkesi, detoks boyunca istediğiniz zaman sadece bir sağlıklı gıda yemektir. Sevdiğiniz bir meyve veya sebzeyi seçin. Aç kalmaktan korkanlar için esmer pirinç ve hatta kinoa uygun olabilir. Elmalar ve muzlar idealdir çünkü farklı şekillerde yenebilirler, bu da çok çabuk sıkılmamayı mümkün kılar. Çiğ veya pişmiş, haşlanmış, ezilmiş ve meyve suyu şeklinde tüketilebilirler. Detoksunuz sırasında iyi bir yardımcı olacak iştah kesici bir etkiye sahiptirler. Bonus olarak, elma, ağır metallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve tüm yıl boyunca mevcuttur. Havuç ve üzüm de çok sindirilebilirdir.

Bu detoksa başlamadan önce, önceki günlerde sağlıklı bir diyet için zaman ayırın, çünkü vücut için mono diyet vücut için oldukça ağır bir süreçtir. Sivilceler, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler hissettiğinizde detoksa ara verin. Ayrıca kür boyunca kendinizi yeterli sıvı alımını unutmayın. Su ve bitki çaylarını istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

Bu detkosu haftada 3 gün uygulayın. 1 günle de başlayabilirsiniz.

Daha Deneyimli Olanlar İçin: Meyve Suyu Kürü

Bu detoksu takip etmek genellikle tek bir gıdadan oluşan mono diyetten daha kolaydır çünkü vücudu çeşitli seviyelerde besleyen çeşitli tatlara izin verilir. Plansız uygulandığında, sizi canlandırmak yerine zayıflatabilir. Meyve suyu kürü, birkaç gün boyunca sadece sebze ve meyve sularını istediğiniz zaman tüketmektir.

Toksinlerin daha iyi dışarı atılması için kürden birkaç gün önce ve sonra daha dikkatli ve sağlıklı beslenmeye çalışın.

Bu detoksu 1 gün ila 1 hafta boyunca uygulayabilirsiniz.