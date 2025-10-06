Baharat ve kuruyemiş tüketirken dikkat: Bu madde zehir saçıyor

Baharatın içeriğine dikkat etmemek sağlığınızdan edebilir...

Aflatoksin, bazı küf türlerinin sıcak ve nemli ortamlarda ürettiği güçlü bir zehir grubunu ifade ediyor. Genellikle mısır, fındık, yer fıstığı, baharatlar, kuru meyveler ve tohumlarda görülüyor.

Uzmanlar, tüketicilerin hem satın alma hem de saklama sürecinde dikkatli davranması gerektiğini vurguluyor.

AÇIKTA BEKLEYEN BAHARATLAR RİSKLİ

Aflatoksin, genellikle Aspergillus türü küflerin nemli ve sıcak ortamlarda gelişmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu küfler tarlada, hasattan sonra veya depolama sırasında ürünü etkileyebiliyor.

Uygun olmayan kurutma, taşıma veya stoklama koşulları, aflatoksin üretimini hızlandırıyor.

Özellikle açıkta bekletilen baharatlar ve kuruyemişlerde bu risk daha da artıyor.

KABUKLU YEMİŞLERE VE KIRMIZIBİBERE DİKKAT

Aflatoksin en çok yer fıstığı, fındık, mısır ve baharatlarda tespit ediliyor.

Kırmızıbiber, karabiber, zerdeçal, zencefil gibi baharatlar; kuru meyveler ve tohumlar da risk grubunda yer alıyor.

KANSER YAPICI ETKİSİ BULUNUYOR

Aflatoksin, uzun süreli ve düşük miktarda bile alındığında vücutta birikim oluşturabiliyor ve kanser yapıcı madde olarak değerlendiriyor.

Uzun süreli maruziyet:

Karaciğer hücrelerinde hasarına neden oluyor,

Bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor,

Çocuklarda büyüme geriliği riskini artırabiliyor. Bu nedenle, özellikle çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireyler için dikkatli tüketim büyük önem taşıyor.

GÖZLE TESPİT EDİLEMİYOR

Aflatoksin varlığı gözle veya koku yoluyla tespit edilemiyor.

Üründe küf lekesi ya da bozulma görünmese bile aflatoksin bulunabiliyor.

Bu maddeler ancak laboratuvar testleriyle belirlenebiliyor. Bu yüzden görsel olarak temiz bir ürünün tamamen güvenli olduğunu düşünmek yanıltıcı olabiliyor.

NEMLİ VE SICAK ORTAMLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Aktarlarda ürünlerin genelde açıkta durması, sıkıştırılmış biçimde saklanması, nemli veya sıcak ortamlarda bekletilmesi aflatoksin oluşumuna uygun bir zemin hazırlıyor.

Ayrıca tedarik zincirinin her aşamasında denetim eksikliği varsa, ürün tüketiciye ulaşmadan önce bile risk taşıyabiliyor.

AFLATOKSİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

1. Güvenilir satıcı tercih edin: Paketli, üretici bilgisi ve son kullanma tarihi olan ürünleri seçmek riski azaltıyor.

2. Nemden uzak tutun: Baharat ve kuruyemişleri serin, kuru ve karanlık ortamlarda, ağzı sıkıca kapalı kaplarda saklamak gerekiyor.

3. Görünüm ve koku kontrolü yapın: Küf kokusu veya renk değişimi fark edildiğinde ürün hemen atılmalı.

4. Küçük miktarlarda alın: Uzun süre depolanan ürünlerde risk artıyor.

Sık sık az miktarda almak daha güvenli oluyor.

5. Evde saklama süresini kısa tutun: Açılmış ürünleri uzun süre bekletmemek gerekiyor.