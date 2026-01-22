Bakan Memişoğlu: Sigaranın görünürlüğünü azaltacak düzenleme geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Haber Global Televizyonu’nda katıldığı canlı yayında, sağlık politikalarından personel alımlarına, sigarayla mücadeleden randevu sorununa kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

"SİGARA YENİDEN YAYGINLAŞIYOR"

Türkiye’de 2010’lu yıllarda sigarayla mücadelede önemli mesafe alındığını hatırlatan Memişoğlu, son dönemde özellikle gençler ve kadınlar arasında sigara kullanımında yeniden artış gözlendiğini söyledi. Bu tabloya karşı koruyucu sağlık politikalarını güçlendirdiklerini vurguladı.

YENİ MEVZUAT HAZIRLIĞI

Sigara bırakma poliklinikleri ve mobil ekiplerle mücadele yürüttüklerini belirten Memişoğlu, önceliklerinin ceza ve yasaktan ziyade bireyin isteyerek sigarayı bırakmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda yeni bir düzenleme hazırladıklarını açıklayan Memişoğlu, “Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis’e sunacağız.” dedi.

"ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK AZALMALI"

Sigaranın hem içen kişi hem de kullanılan materyaller açısından daha az görünür olması gerektiğini dile getiren Memişoğlu, çocukların ve gençlerin sigarayı normal bir alışkanlık gibi algılamasının önüne geçmek istediklerini vurguladı.

Türkiye’de tütün kullanım oranının halen yüzde 33 seviyesinde olduğunu kaydeden Memişoğlu, hedeflerinin bu oranı yarı yarıya düşürmek olduğunu söyledi.

KUMAR VE YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Bakan Memişoğlu, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Dijital bağımlılıkla mücadelede yasaklardan çok bilinçlendirmeye odaklandıklarını aktaran Memişoğlu, aile hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri üzerinden yeni programların devreye alınacağını ifade etti.

AMBULANS VE SAĞLIK ALTYAPISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Geçmişe yönelik yaptığı değerlendirmelerin eleştiri değil, şartları hatırlatma amacı taşıdığını söyleyen Memişoğlu, 2002’de 348 olan ambulans sayısının bugün 6 bin 800’e ulaştığını, ambulansla taşınan hasta sayısının ise yılda 300 binden 7 milyona çıktığını kaydetti.

PERSONEL ALIMI 2026 KPSS SONRASI

Yeni atamalara ilişkin soruyu yanıtlayan Memişoğlu, sağlık personeli ihtiyacının devam ettiğini belirterek, “Belirli bir kontenjanımız var. Geçen yıl yaklaşık 37 bin hekim dışı personel aldık. Bundan sonraki atamaları 2026 KPSS’den sonra yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

RANDEVU SORUNUNDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Randevu bekleyen hasta sayısında ciddi bir iyileşme sağlandığını belirten Memişoğlu, yoğun branşlarda altyapı ve hekim sayısının artırıldığını söyledi. Buna göre, randevu bekleyen hasta sayısının 3,5–4 milyon seviyesinden 300–400 bin bandına gerilediğini açıkladı.

ŞEHİR HASTANELERİ YAYILIYOR

Bakan Memişoğlu, Aydın’da 1300 yataklı şehir hastanesinin açılacağını, Samsun Şehir Hastanesi’nin hasta kabulüne başladığını belirtti. Ordu, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Van, Denizli ve Kahramanmaraş’ta projelerin sürdüğünü kaydeden Memişoğlu, Sancaktepe’de ise 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin inşa edildiğini sözlerine ekledi.