Bayramda baklava yiyenler dikkat! Yedikten sonra bunu yapın, yoksa zararı büyük! Bayram geldi, baklavalar sofradaki yerini aldı. Ancak fazla yemek, bizi zararlarıyla yüzleştirebilir. İpin ucunu kaçırmadan yemeli yedikten sonra ise birkaç detaya dikkat etmeliyiz.

Ramazan ayı sona erdi ve tüm İslam aleminin beklediği Ramazan Bayramı geldi.Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı bu sene biraz buruk geçiriyor.

Depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle bayram buruk geçecek. Ancak meşhur baklavalar, sofralardaki yerini alacak.

Türk mutfağının vazgeçilmezi baklavadır evet... Ama abartıya kaçmak, sağlık anlamında sıkıntı doğurabilir.

Ramazan Bayramı'nı hastanede kapatmak istemiyorsanız, tüketime dikkat etmeniz gerekiyor.

Bu arada baklava yedikten sonra dikkat etmeniz gereken bazı detaylar da var. Bu detaylara birlikte bakmamız gerekirse;

Mynet.com'da yayınlanan bir haberde; baklava yedikten sonra yapılması gereken en önemli detay paylaşıldı.

Bir yetişkin için ortalama su içme hesabı genelde yaklaşık 2 litredir. Bu hesaba göre eğer günde;2 dilim baklava yersek en az yarım litre su içmek gerekiyor.

2 dilim baklavanın kalorisi 500 kcal. Gün içerisinde fazla kalori alımı önerilmiyor.

Özellikle midesinde rahatsızlığı olanların mutlaka baklava yedikten sonra yarım litre su tüketmesi gerekiyor.