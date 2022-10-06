'Boş kalori' içeren yiyeceklere dikkat edin! Nelerdir ve neden sınırlandırılmalıdır

'Boş kalori' içeren yiyeceklere dikkat edin! Nelerdir ve neden sınırlandırılmalıdır

Genellikle hiçbir yararlı besin içermeyen ve çok fazla miktarda kalori sağlayan yiyecek ve içecekler olarak bilinen boş kalorileri diyetinizden çıkararak sağlıklı bir yaşama ilk adımı atabilirsiniz...

"Boş kaloriler", temel olarak, içerdikleri enerji miktarına oranla yararlı besin sağlamayan gıdalardır. Bu gıdalar, vücuda vitamin, mineral, lif, protein gibi besinler sağlamadan sadece kalori sağlayan sağlıksız yiyecekler veya içeceklerdir.

Boş kaloriler, özellikle işlenmiş, katı yağlar, basit şekerler ve alkol açısından zengin ve vitamin ve mineral içeriği düşük olması nedeniyle kalitesiz besin değerine sahiptir. Kalori alımını büyük ölçüde artırırlar ve vücudu farklı yiyecekler aramaya yönlendirirler.

İştahı açıyor

Yani boş kalorili yiyecekler, daha fazla acıkmanıza neden olur.

Bunun nedeni, boş kalorili gıdalarda yüksek oranda bulunan yüksek düzeyde şekerin, kan şekeri seviyelerinde bir artışa ve ardından insülin müdahalesi ile bir hipoglisemi durumuna yol açmasıdır.

Örneğin şekerli içecekler veya meyve suları genellikle çok fazla şeker içerir ve bu da kan şekerinde dalgalanmalara yol açarak iştah kontrolünü zorlaştırır.

Boş kalori içeren gıdalar

Boş kalori olarak sayılabilecek diğer gıdalar arasında şekerler, cips, sakız, atıştırmalıklar, alkollü içecekler, genel olarak rafine un ve şekerlerle yapılan yiyecekler bulunur.

Aynı zamanda görünüşte şüphelenilmeyen yiyecekler de boş kaloriler içerebilir. Bunlara örnek olarak şekerli yoğurtlar, kahvaltılık gevrekler ve hazır çorbalar gibi hazır yemekler sayılabilir.

Bu yiyecekleri diyetinizden tamamen çıkarmak zorunda değilsiniz. Ancak bunları tüketirseniz, vücudunuza faydalı besinleri sağlamadığınızın farkında olmanız önemlidir. Bu nedenle, mümkün olduğunca sağlıklı ve doğal gıdalara yönelmek şarttır.

Boş kalori içeren en yaygın yiyecek ve içeceklerden bazıları şunlardır:

Alkol

Alkol oranı yüksek içecekler çok fazla kalori içerir. Bunun yanında alkol hiçbir besin sağlamaz ve sadece yağ olarak depolanan boş kalori içerir.

Şekerli içecekler

Alkolsüz içecekler de bu boş kalorilere açık bir örnektir. Temel olarak vücuda şeker sağlarlar ve çoğu zaman sadece bir kutu içecekte bulunan şeker miktarı, günlük alınması gereken şeker miktarının kat kat fazlasıdır.

Hazır soslar

Hazır soslar genellikle çok fazla şeker ve yağ içerir. Evde kendi hazırladığınız sosları yemeklerinize eklemek çok daha sağlıklıdır.

Paketli fırın ürünleri

Çoğu vücuda çok miktarda şeker ve doymuş yağ sağlar. Sağlıklı olarak kabul edilmezler ve çok yüksek kalori içerirler.

Paketlenmiş meyve suları

Meyve sularını her zaman evde yapmak tavsiye edilir. Ancak endüstriyel bir meyve suyu istiyorsanız, ilave şeker içermeyenleri tercih edebilirsiniz. Birçoğu yüksek miktarda şeker içerebildiği için meyve sularının etiketine dikkatlice bakmak önemlidir.

Atıştırmalıklar

Çok az besin maddesine kıyasla genellikle tuz, yağ ve kalori sağlarlar. Bu nedenle düzenli tüketilmesi önerilmez.

Şeker

Örneğin kahve veya çaylarla birlikte alınan şekere ek olarak, hazır ürünlerin tüketimiyle gün boyunca çok daha fazla şeker alınır. İşlenmiş, paketli gıdaların tüketimin bu nedenle sınırlandırılmalıdır.