Bosnalı Majra annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Bosna Hersek'te 5 yaşına gelmeden ameliyat olması imkansız denilen 2 yaşındaki Majra Delic'in sessizliği, Türk hekimlerinin başarılı operasyonuyla son buldu.

Bosna Hersek'te yaşayan 35 yaşındaki Anisa ve 36 yaşındaki Azem Delic çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Majra Delic, doğumdan hemen sonra menenjit atağı geçirdi.

İŞİTME YETİSİNİ KAYBETTİ

Buna bağlı olarak beyinde sıvı birikmesi görülen küçük kız, her iki kulağının da bu hastalıktan etkilenmesi sonucu işitme yetisini kaybetti.

Majra'nın sağ kulağının arkasına beyin cerrahları tarafından ameliyatla şant takıldı.

"5 YAŞINA KADAR DUYMASI MÜMKÜN DEĞİL"

6 aylıkken işitme testleri (ABR-BERA) ile duymadığı netleşen Majra için doktorlar, “5 yaşına kadar ameliyat olması ve duyması mümkün değil." dedi.

Koklearimplant yani biyonik kulak tedavisi ile küçük kızın yeniden duyabileceğini öğrenen aile tedavi için Türkiye'ye başvurdu.

TÜRK HEKİMLER AMELİYAT ETTİ

Bosnalı Majra'nın tedavisi için ülkede yardım kampanyası başlatıldı. Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen biyonik kulak ameliyatıyla küçük kız ilk kez duydu. Majra'nın ilk duyduğu ses ise annesinin sesi oldu.

“İLK KEZ SESLENDİĞİMDE BANA BAKTI"

Türkiye'nin tedavide başarılı olduğunu öğrendiklerini ve tedavi için İstanbul'a geldiklerini söyleyen anne Anisa Delic, “Erken doğum ve sonrasında yaşanan menenjit atağı sonucu Majra'nın ilerleyen yıllarda işitme sorunu yaşayacağı bizlere söylenmişti. 6 ayını doldurduktan sonra yapılan testler ile duymadığını öğrendik. Biyonik kulağın tek çare olacağı söylendi. Bu ameliyat için 5 yaşına kadar beklememiz gerektiği belirtildi. Yani Majra'nın 5 yaşına kadar duyamayacağı ifade edildi. Bugün yaşadıklarım ise inanılmazdı. Majra, 2 yılın ardından ilk kez seslendiğimde bana baktı. Bugün hem heyecanlandım hem bir anne olarak duygulandım. Artık çok mutluyum." dedi.

"NEREYE GİTSEK 5 YAŞINA KADAR MÜMKÜN OLMAYACAĞI SÖYLENDİ"

Kızının duymadığını ilk fark ettiği an her baba gibi çok üzüldüğünü anlatan Azem Delic, “Ailecek çok fazla zorluk çektik. Bunlara rağmen hayata pozitif yönden bakmaya çalıştık. Sorunu nasıl çözebiliriz? diye araştırdık. Bosna Hersek'te tedavi için pek çok şehre gittik. Her gittiğimizde yerde 5 yaşına gelmeden biyonik kulak tedavisinin mümkün olmayacağı söylendi. Daha önce Türkiye'de tedavi olan tanıdıklarımız vardı. Onlar sayesinde biz de Türk hekimler ile irtibata geçtik. Biyonik kulak tedavisi burada gerçekleştirildi. Bugün ilk kez duydu ve bu bizim için çok önemli bir andı. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kendisi daha iyi duyup konuşmaya başladığında daha da mutlu olacağız." diye konuştu.