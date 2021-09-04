Bursa'da aşı karşıtı kadın Demet Hemşire sayesinde ikna oldu

Bursa'da aşı karşıtı kadın Demet Hemşire sayesinde ikna oldu

Torunuyla birlikte hastane önünden geçen ve "Asla aşı olmam" diyen kadın, görevli hemşirenin konuşması üzerine aşısını yaptırdı. Kadın hastane çıkışı ise aşısızlara çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarihi Cumalıkızık Köyü’nün bir fotoğrafını "Yeşil Bursa’ya mavi ne çok yakıştı" notuyla paylaşarak vatandaşların yüzünü güldürmüştü.

Aşı rakamlarında yüzde 75’i aşarak mavi kategoriye giren Bursa’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesisi girişine kurulan ’Aşı tanıtım ve bilgilendirme standı’ hizmeti vatandaşların gönüllerini fethetti.

HEMŞİRENİN TATLI DİLİYLE İKNA OLDU

15 yaşındaki torunu ile birlikte hastane önünden geçen Seher Salmanlı, torunun tüm çabasına rağmen aşı olmayı istemedi. Kadınla torununu fark eden görevli hemşire yanlarına gelerek aşı olmama sebebini sordu.

"Asla aşı olmayacağım" diyen Seher Salmanlı bir süre sonra Demet Hemşire'nin söyledikleri ve güler yüzü karşısında aşı olmayı kabul etti.

Demet Hemşire aşı karşıtı kadını ikna etti

"ONUN SAYESİNDE KABUL ETTİM"

Aşı olan Salmanlı çıkışta, "Demet Hemşire olmasaydı; asla aşı olmazdım. Onun güler yüzü sayesinde kabul ettim. Herkesi de aşı olmaya çağırıyorum" dedi.