Bursa'da kurulan Göz Bankası, görme kaybı yaşayan hastaya ışık oldu

Kornea nakli bekleyen hastaların bekleme süresini kısaltan Göz Bankası'nda tedavi olan Erol Kaplan, Lameller Cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Bursa’da, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan Göz Bankası, kornea nakli bekleyen hastalara umut ışığı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü, kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla kurulan Göz Bankası’nı, hastaların nakil için bekleme sürelerini kısalttığını, hastaların başvurularının kısa sürede yanıt bulduğunu açıkladı.

AA’nın haberine göre; tedavi olan vatandaşlardan biri de doğuştan görme sorunu olan ve son 3 yılda görme kaybı ilerleyen Erol Kaplan (48) oldu. 3 aylık bekleyişin ardından Kaplan, sağlığına kavuştu.

Lameller Cerrahi ile korneanın hastalıklı tabakası değiştirildi

Kaplan'ın ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Uzman Dr. Hafize Gökben Ulutaş, doğumsal kornea tabakasının içindeki hücrelerde yetmezlik nedeniyle görmesinde azalmanın mevcut olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hastamızı üç ay takip ettik ve kornea nakline karar verdik. Üç ay sırasını bekledikten sonra hastamızı, Lameller Cerrahi dediğimiz korneanın sadece hastalıklı tabakasını değiştirerek, görmesini daha iyi düzeylere kavuşturduk. Artık gözü daha sağlıklı ve daha iyi görüyor. Şimdi diğer gözü için hastamızı sıraya aldık." Göz Bankasının 2013 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 300 kornea nakli gerçekleştirdiklerini aktaran Uzman Dr. Neslihan Parmak Yener ise Göz Bankasının sadece Bursalılara hizmet etmediğini, bölgeye kornea temini yaptıklarını belirtti.





“Hastalıklı doku alınıp yerine sağlıklı doku yerleştirilebiliyor”

Göz Bankasında Lameller Cerrahisini başarıyla uygulayabildiklerine dikkati çeken Yener, şu sözleri kaydetti:

"Yani hastalıklı doku alınıp yerine sağlıklı doku yerleştirilebiliyor. Bu işleme Lameller Cerrahi ismini veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de çok fazla kornea nakli yaparak hizmete devam etmeyi istiyoruz."





“Dikişsiz bir ameliyat oldu ve başarılı geçti”

Yaklaşık üç yıldır görmede yaşadığı sorunların arttığını anlatan Erol Kaplan ise, “Kornea nakli gelene kadar üç ay süre verildi. O sırada tedavim yapıldı ve tedaviden sonra ameliyat oldum. Kısa sürede görmeye başladım. Dikişsiz bir ameliyat oldu ve başarılı geçti. Şu anda çalışıyorum ve bir sıkıntı yok. Diğer gözümden de ameliyat olmayı düşünüyorum. Ona da gün aldık. Kornea nakli geldiği zaman diğer gözümden de ameliyat olacağım." ifadelerini kullandı.