Ceviz ve hurmayı birlikte yemek nelere iyi gelir? İşte şaşırtan faydaları!

Doğal besinler sağlığımızı korumada önemli rol oynar.

Özellikle ceviz ve hurma, ayrı ayrı şifa deposu olmalarının yanı sıra birlikte tüketildiklerinde çok daha güçlü etkiler gösterebilir.

Hem tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılamak isteyenlerin hem de bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin tercihi olan bu ikili, vücuda pek çok fayda sağlar.

İşte ceviz ve hurmayı birlikte yemenin mucizevi etkileri…

- Doğal şeker içeren hurma ve sağlıklı yağlar barındıran ceviz, gün boyu zinde kalmanıza yardımcı olur.

- Cevizdeki omega-3 ve hurmadaki potasyum, kalp sağlığını destekler.

- Lif açısından zengin bu ikili, kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

- Ceviz, beyin gelişimini destekleyen en önemli kuruyemişlerden biridir. Hurma ile birlikte tüketildiğinde zihinsel performansı artırabilir.

- Hurma, demir bakımından zengin olduğu için cevizle birlikte tüketildiğinde kansızlığa karşı iyi gelir.

- Sağlıklı bir atıştırmalık olarak cevizli hurma, rafine şekerden uzak durmak isteyenler için ideal bir alternatiftir.

Uzmanlar, günde 1-2 adet cevizle birlikte 1-2 hurma tüketmenin sağlıklı bireyler için faydalı olabileceğini belirtiyor. Ancak kronik hastalığı olanların doktorlarına danışmaları önemlidir.