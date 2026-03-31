Covid-19'un yenisi çıktı: "Cicada" belirtilerine bakın

Koronavirüs pandemisi, kendisini unutturmuyor...

Covid-19 evrimleşerek yeni varyantlarıyla insanlara bulaşmaya devam ediyor.

Covid-19’un BA.3.2 varyantı dünya geneline yayılmaya başladı.

BA.3.2 varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "İzlenmesi Gereken Varyant" kategorisine alındı.

Covid-19’un BA.3.2 varyantı, ilk olarak 2024’ün Kasım ayında Güney Afrika’da görüldü ve Cicada (Ağustos Böceği) varyantı olarak adlandırıldı.

2026 yılı Mart ayı itibarıyla Amerika’nın 25 eyaletinde ve en az 23 ülkede yeni covid varyantı BA.3.2 (CICADA) tespit edilmiştir.

BELİRTİLERİ DAHA CİDDİ

Hastalar genellikle şiddetli boğaz ağrısı geçiriyor. Öyle ki, bazı vakalarda "jilet gibi boğaz ağrısı" tanımlanıyor.

BA.3.2’nin bulaştığı ilk günlerde hastalarda yoğun halsizlik, zihinsel yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği gibi “beyin sisi” etkileri hissediliyor.

Ayrıca hastalarda mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı gibi etkiler önceki varyantlara kıyasla yüzde 15 daha sık görülüyor.

Yeni varyanta ilişkin henüz bir pandemi riskinden bahsedilmedi.

Ayrıca uzmanlar, koronavirüsün çeşitli şekillerde hayatımıza girip çıkmaya devam edeceğini bahsediyor. Ancak pandemi yerine insanların kendi kendine hastalığı atlatması bir ihtimal görülüyor.