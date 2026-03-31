Nisan 2026 hacamat günleri: Sünnet olan hacamat tarihleri

Nisan ayına girilmesiyle birlikte, hacamat yaptırmak isteyen pek çok kişi hem sağlık hem de dini açıdan en uygun günleri araştırmaya başladı.

Kupa terapisi olarak da bilinen hacamatın, belirli günlerde yapılmasının sünnet olduğu inancı, bu uygulamaya olan ilgiyi artırıyor.

Bu nedenle “Nisan 2026 hacamat günleri” konusu, doğru zamanı tercih etmek isteyenler için merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Nisan ayı hacamat takvimini derledik.

İşte, bu ay içerisinde uygun görülen sünnetli hacamat tarihleri...

NİSAN 2026 HACAMAT GÜNLERİ

Nisan 2026'da önerilen ana günler: 5, 7 ve 9 Nisan 2026 hacamat günleri şeklindedir.

5 Nisan 2026 Pazar (Şevval 1447)

7 Nisan 2026 Salı (Şevval 1447)

9 Nisan 2026 Perşembe (Şevval 1447)

Aynı zamanda 13, 17, 20, 24 ve 27 Nisan da ideal hacamat günleri 2026 tarihleridir.