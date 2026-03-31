Sivas’ta kene uyarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, yoğun yağışların ardından doğada kene popülasyonunun artış gösterebileceğini belirterek, özellikle Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski bulunan bölgelerde erken tedbir almanın kritik olduğunu vurguladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada kene hareketliliği yeniden başladı. Özellikle kırsal alanlarda ve hayvancılıkla uğraşan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.

diyen Prof. Dr. Çetin, kenelerin yumurtadan çıktığı nisan ortası ile mayıs ortası arasındaki dönemin mücadelede kritik bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

ERKEN MÜDAHALE RAHATLATACAK

Çetin, bu dönemde yapılacak ilaçlama ve kene mücadelesinin hem bahar hem yaz aylarında yoğunluğu azaltacağını belirterek şunları söyledi:

Hayvanlarla temas eden kişilerin düzenli olarak hayvanlarını kontrol etmesi, kene tespit edilirse elle müdahale yerine uygun ilaçlarla mücadele edilmesi önemli. Ahır, ağıl ve çevresinin hijyeninin sağlanması da alınacak önlemler arasında yer alıyor.

YAĞIŞLAR KENE SAYISINI ARTIRIYOR

Bu yıl yoğun yağışların özellikle bitki örtüsünü artırması nedeniyle kene popülasyonunda yükseliş beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Çetin, şu ifadeleri kullandı:

İç Anadolu’nun Orta ve Karadeniz’in güney kesimi ciddi yağış aldı. Bu durum, ortam kene popülasyonunun artmasında etkili. Bu nedenle tedbirlerin erkenden alınması gerekiyor.

KENE ISIRMASINA KARŞI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pantolon paçalarının çorap içine sokulması ve açık renk giysiler giyilmesi,

Keneler elle çıkarılmamalı, sağlık personeli tarafından müdahale edilmeli,

İlk 5 gün içerisinde kene ısırmasından şüpheleniliyorsa kan testi yaptırılmalı.

Prof. Dr. Çetin, ayrıca doğada yapılacak piknik, yürüyüş ve vahşi yaşam etkinliklerinde ortamın kene yoğunluğu açısından kontrol edilmesi gerektiğini, böylece KKKA riskinin azaltılabileceğini vurguladı.