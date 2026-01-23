Doğal kreatin kaynakları: Kreatin zengini 9 besin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kas gücünü artırmak, antrenman performansını desteklemek ve enerji seviyesini yükseltmek isteyenlerin sıkça araştırdığı konulardan biri doğal kreatin kaynakları oluyor.

Kreatin denildiğinde akla ilk olarak takviyeler gelse de, bu önemli bileşen aslında bazı besinlerde doğal olarak bulunuyor.

Kreatin zengini besinler, özellikle spor yapanlar ve aktif yaşam sürenler için vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamada önemli rol oynuyor.

Peki kreatin en çok hangi besinlerde bulunur? İşte doğal kreatin kaynakları...

KREATİN ZENGİNİ 9 BESİN

Sığır eti kreatin bakımından en zengin besinlerin başında gelir. Ortalama olarak 1 kg kırmızı ette 4–5 gram kreatin bulunur. Kas kütlesi ve güç artışını destekler.

Ringa balığı: En yüksek kreatin oranına sahip balıklardandır. Somon, ton balığı, sardalya da yüksek kreatin içerir. Aynı zamanda omega-3 açısından zengindir.

Beyaz et, kırmızı ete göre biraz daha düşük olsa da iyi bir kreatin kaynağıdır. Özellikle göğüs eti tercih edilir.

Süt, yoğurt ve peynir az miktarda kreatin içerir. Tek başına yüksek değildir ancak günlük alıma katkı sağlar.

Kreatin oranı düşük olsa da kas onarımını destekleyen proteinlerle birlikte tüketildiğinde fayda sağlar.