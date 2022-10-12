DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 bini aştı

Maymun çiçeği, kolera ve koronavirüs salgınları hakkında bilgi veren DSÖ Direktörü Ghebreyesus, 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakasının görüldüğünü söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuştu.

Maymun çiçeği, kolera ve koronavirüs salgınlarına dair son durumu değerlendirilmesinin ardında açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, Haiti'deki kolera salgınından endişe duyduklarını vurgulayarak, "Vakaların dörtte birini 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Ülkedeki durum hızla eviriliyor. Bundan önce ve şimdi tespit edilenlerin dışında bilinmeyen enfeksiyonlar var." dedi.

AA’nın haberine göre; DSÖ'nün kolera takibinde Haiti hükümetine yardımcı olduğu bilgisini veren Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

“Salgının etkili olduğu bölgelerin güvenliksiz olması, bu bölgelerden örnek alma ve laboratuvar incelemesi yaparak vaka doğrulamamızı zorlaştırıyor."

Ghebreyesus, ülkedeki yakıt sıkıntısının da sağlık çalışanları ve tesislerinin kolerayla mücadelesini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

“DSÖ'ye 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası bildirildi”

Maymun çiçeğine değinen Ghebreyesus, "Şimdiye kadar DSÖ'ye 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası ve 26 can kaybı bildirildi." dedi.

Küresel maymun çiçeği vakalarında düşüşün sürdüğünü fakat Amerika kıtası bölgesindeki çok sayıda ülkede vakaların artmakta olduğunu belirten Ghebreyesus, maymun çiçeğinin de koronavirüs gibi küresel acil durum olmayı sürdürdüğünü hatırlattı.

Ghebreyesus, ülkelere test ve takip kapasitelerini artırma çağrısında bulundu.

Acil Durum Komitesi, koronavirüs gündemiyle toplanacak

Ghebreyesus, DSÖ Acil Durum Komitesinin yarın koronavirüs üzerine toplanacağını duyurarak, "33 ay önce salgını küresel acil durum ilan ettiğimiz günden daha iyi bir zamandayız. Bu acil durumu her ülkede bitirebilecek araçlarımız var fakat salgın hala bitmiş değil. Daha yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.