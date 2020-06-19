Dünya Sağlık Örgütü ikinci dalgada sonbaharı işaret etti

DSÖ’nün yaptığı açıklamada virüs tehdidinde ikinci dalganın, sonbahar aylarında başlayacağının beklendiği ifade edildi.

Dünya, aylardır koronavirüs ile mücadele ederken, bir kötü haber de Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. Yapılan açıklama çerçevesinde, virüste ikinci dalga tehlikesinin sonbahar aylarında baş göstereceği belirtildi.

TÜM ÜLKELER İŞ BİRLİĞİNE DAVET EDİLDİ

DSÖ’nün Avrupa bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge, tüm dünyaya çağrıda bulundu. Tüm ülkelerin bulaşma ve vaka takibi konusunda çok hızlı davranmaları gerektiğini belirtti.

Dr. Hans, hızlı ve etkili test, vaka takibi ve izolasyonu açısından virüsle mücadelede tüm dünyayı iş birliği yapmaya davet etti.

PEKİN’DE VAKALAR ARTTI

Koronavirüs ile mücadelede büyük bir başarı yakalayan Çin’de, bu sefer işler iyiye gitmiyor. Başkent Pekin’de geçen hafta vakalar ani bir şekilde artmaya başladı.

Bu vakaların tamamına yakınının, toptan satış yapan bir halk pazarından kaynakladığı belirlendi.