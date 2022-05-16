Dünyada en sık görülen 4’üncü kanser türü: Mide kanseri

Dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olan mide kanseri hakkında bilgi veren Dr. Taşkoparan, kanserle ilişkili ölümlerde 3’üncü sırada yer aldığını belirtti.

Dünyada en sık rastlanılan kanser türleri arasında yer alan mide kanseri, mide yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalmasıyla ortaya çıkıyor.

Özel bir hastanenin Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Taşkoparan, mide kanseri süreçleri hakkında verdiği bilgilerde, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğünü söyledi.

Mide kanserinin diğer kanser türlerine göre daha yavaş ilerlediğini belirten Taşkoparan, şu açıklamalarda bulundu:

“Mide kanseri, dünya genelinde 4’üncü sıklıkta görülen kanser tipi olup kanserle ilişkili ölümlerle de 3’üncü sırada yer almaktadır. Aile bireylerinde mide kanserinin olması, sigara kullanmak, sağlıksız beslenmek, aşırı kilo, helicobacter pylori enfeksiyonu mide kanseri riskini artırıyor.

Mide kanserinin belirtileri

Kısa sürede anormal kilo kaybı, mide ve karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, dışkıda siyahlık mide kanserinin belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilerin olması durumundaysa bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerekiyor. Mide kanserinde, kısa sürede anormal kilo kaybı, mide ağrısı, geçmeyen karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, kanlı kusma, çabuk doyma hissi, yutmada güçlük, midede ekşime, yanma, hazımsızlık, halsizlik, siyah renkli dışkılama, ağız kokusu gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Hastalardaki bu şikayetler sadece mide kanserinden değil, gastrit, reflü, mide ülseri ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinden de kaynaklanabilir. Mide kanseri belirtilerinden biri ya da birkaçının olması veya geçmemesi durumunda ve şiddetlenmesinde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır.





Kanser riskini artıran faktörler

Birinci derece yakınlarda mide kanserinin olması. 50 yaş üstünde olmak, sigara kullanmak, aşırı kilolu olmak, füme ve tütsülenmiş gıdaları fazla tüketmek. Tuzlanmış balık, et ve salamura sebze tüketenlerde mide kanseri daha sık görülmektedir. Kurutulmuş etlerde bol miktarda nitrat bulunur. Daha önceden mide operasyonu geçirmek. Kömür, metal ve kauçuk endüstrilerindeki işçilerin mide kanseri olma riski daha yüksektir. Ayrıca, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu, B12 vitamin eksikliğine bağlı gelişen pernisiyöz anemili kişilerde daha sık mide kanseri geliştiği, bazı ırklarda mide kanserinin daha fazla görüldüğü, mide mikrobu (helicobacter pylori enfeksiyonu) ile mide kanseri arasında ilişkinin olduğu ancak her bu mikrobu taşıyanda mide kanseri gelişmediği gözlemlenmektedir.

Mide kanserini önlemek için dikkat edilmesi gereken noktalar

Sigara ve alkol gibi kansere neden olan alışkanlıklardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek, sebze ve meyve tüketmek, fazla tuz tüketiminden kaçınmak, kızartma yağlarını tekrar tekrar kullanmamak, mide mikrobu (helicobakter pylori) varsa antibiyotik tedavisi almak.”