Düzce'de mantar zehirlenmeleri artınca, uzmanlar halkı uyardı

Düzce genelinde mantar tüketen 29 kişi zehirlenirken 2 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar ise doğada kendiliğinden yetişen mantarların taşıdığı riske karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Mevsim yağışlarının başlamasıyla beraber mantarlarda toprakta kendini göstermeye başladı.

Doğada kendiliğinden yetişen mantarların bazı türleri zehirli özelliklere sahip olabiliyor. Hatta zehirli martarlar daha ileri safalarda ölümlere yol açabiliyor.

Mantar zehirlenmeleri vakaları arttı

Özellikle sonbahar döneminde yurdun dört bir yanında mantar zehirlenmesi şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvurularında artış meydana geldi.

Düzce’de de son iki ayda mantardan zehirlenen kişi sayısı 29’a yükselirken, zehirlenmeden kaynaklı 2 kişi hayatını kaybetti.

Zehirli mantar karaciğere zarar veriyor

Zehirli mantarın karaciğer yetmezliğine neden olduğunu belirterek, organ nakli yapılmadan zehirlenen kişinin kurtuluşunun zor olduğunu ifade eden Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Sonbahar ve ilkbahar aylarında havaların yağmurlu geçmesiyle mantarlar çıkmaya başladı. Vatandaşlar da doğada kendiliğinden çıkan mantarları toplayıp tüketiyorlar. Bundan dolayı da mantar zehirlenme vakalarımız artıyor. Geçen ay 23 mantar zehirlenmesi vakamız olmuştu. Bu ay da 6 tane mantar zehirlenmesi vakamız oldu. Ne yazık ki bu vakalardan iki tanesi hayatını kaybetti.

Düzce'de mantardan 29 kişi zehirlendi ViDEO







Bir tane zehirli mantarın yemeğin içinde bulunması herkesi zehirleyebilir



Mantar zehirlenmesinden dolayı 1 hastamızda da karaciğer yetmezliği geliştiği için nakil bekliyor. Özellikle doğadaki mantarların hangisi zehirli hangisi zehirli değil bunları ayırt etmek oldukça zor. 1 tane bile zehirli mantarın yemeğin içinde bulunması herkesi zehirleyebilir. O yüzden mümkün olduğunca doğadaki bilmediğimiz mantarları tüketmemek gerekiyor. Vatandaşlarımızın doğada kendiliğinden yetişen mantarlardan uzak durmalarını rica ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar bilgi almak için 144'ü arayabilir

İHA'nın haberine göre, yetkililer kişiler Ulusal Zehir Danışma Merkezinin zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunduğunu, ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceklerini bildirdi.