Ekran süresine dikkat: Bu saatten fazlası hasta ediyor...

Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar fark etmeden saatlerimizi ekran karşısında geçirmemize neden oluyor.

Özellikle akıllı telefonların her hafta başında sunduğu “ekran süresi” raporları, teknolojiyi ne kadar yoğun kullandığımızı gözler önüne seriyor.

Yapılan değerlendirmelere göre yetişkinlerde günlük ortalama 3–4 saatin üzerindeki, çocuk ve gençlerde ise 2 saati aşan ekran süresi, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Peki ekran süresi arttıkça vücudumuzda neler oluyor?

İşte ekran süresi arttıkça ortaya çıkabilecek muhtemel sağlık sorunları...

Uzun süre ekrana bakılması, göz kırpma refleksini azaltarak göz kuruluğu, yanma, bulanık görme ve baş ağrısı gibi şikâyetlere neden olabiliyor.

Uzmanlar, yoğun mavi ışık maruziyetinin göz yorgunluğunu artırdığına dikkat çekiyor.

Telefon ve bilgisayar kullanımında yanlış duruş, zamanla boyun düzleşmesi, omurga ağrıları ve kas-iskelet sistemi problemlerine yol açabiliyor. Özellikle uzun süre başın öne eğik tutulması, kalıcı duruş bozukluklarına neden olabiliyor.

Ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku düzenini olumsuz etkiliyor. Yatmadan önce ekran kullanımının artması, uykuya dalma süresini uzatırken uyku kalitesini düşürüyor. Bu durum, gün içinde halsizlik ve konsantrasyon kaybına yol açabiliyor.

Sürekli ekran karşısında kalmak, özellikle yoğun dijital içerik tüketimiyle birlikte dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunlarını artırabiliyor. Uzmanlar, bu durumun akademik ve mesleki performansı olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Aşırı ekran kullanımı; stres, anksiyete ve duygu durum bozuklukları ile ilişkilendiriliyor. Sosyal medya kullanımının artması, kişilerde psikolojik baskıyı ve yorgunluğu artırabiliyor.