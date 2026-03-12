En ilkel doğum kontrol yöntemleri: Kurbağa yavrusu, balık midesi...

Antik Çin'de ataerkil ve feodal normlar kadınların üreme üzerindeki kontrolünü sınırlayarak birçok kadını riskli doğum kontrol yöntemlerine başvurmaya zorluyordu.

Çin'de bilinen en eski doğum kontrol yöntemlerinden biri Gurong adlı bir bitkiydi.

Tadı son derece acıydı, yaprakları orkideye, kökleri ise balon çiçeğinin köklerine benziyordu.

Hanedanlık öncesi dönemde (2100-221), sadece çiçek açan ancak meyve vermeyen Gurong bitkisinin tüketiminin gebeliği önleyebileceğine inanılıyordu.

Fiziksel doğum kontrol yöntemleri, Savaşan Devletler Dönemi'nde (475-221) ortaya çıkmıştır.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Zeng Markizi Yi'nin mezarında yapılan arkeolojik kazılarda, kurutulmuş balık midesinden yapılmış boru şeklinde nesneler bulundu; bunlar, keşfedilen en eski antik prezervatifler olarak kabul ediliyor.

Bazı eski dönem kadınları, ilkel bir korunma yöntemi olarak temizlenmiş, kurutulmuş balık midesi kullanırlardı.

Ancak bu yöntem, hoş olmayan bir kokuya neden oluyor, rahatsız ediciydi ve son derece hijyenik değildi.

Han Hanedanlığı döneminde (206-220), İmparator Cheng'in gözde cariyesi Zhao Feiyan, misk ve geyik boynuzundan yaptığı hapları göbeğine sürüyordu.

Tarihi kayıtlara göre bu haplar cildini pürüzsüz, vücudunu hafif ve kokusunu çekici tutmuş, ancak kısırlığa da yol açmıştır.

Kadınların çoğu, kurbağa yavrusu yemek veya cıva yutmak gibi tehlikeli halk ilaçlarına başvuruyordu.

Bazı yaşlılar, kurbağa yavrusu yemenin adet kanamasını durdurabileceğine ve gebeliği önleyebileceğine inanırken, az miktarda cıvanın östrojen üretimini bozabileceği düşünülüyordu.

Yeni Tang Kitabı'nda ayrıca bazı cariyelerin misk, sülük ve at sineğinden yapılan iksirler içtiğinden bahsedilir. Bu iksirler şiddetli karın ağrısına ve kalıcı kısırlığa neden olmuştur.

Bazı rivayetlere göre, bir imparator bir kadını beğendiğinde ancak hamile kalmasını engellemek istediğinde, hadım bir adam onu ​​baş aşağı asar ve alt vücudunu safranla demlenmiş bir sıvıyla yıkardı.