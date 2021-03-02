Et yerine tercih edebileceğiniz protein kaynağı: Kuru fasulye

Her gün kırmızı et ve türevlerini tüketmeden de aynı protein miktarını almak mümkün. Uzmanlar, besin değerini açısından baklagillerin, özellikle kuru fasulyenin et kadar faydalı olduğunu söylüyor.

Beslenme alışkanlıklarının her geçen gün değişmesiyle birlikte aslında yıllardır alışılmış bilgilere de yenileri ekleniyor.

Sağlıklı beslenmenin temel basamaklarından biri olan yeterli protein tüketmek oldukça önemli. Ancak yüksek protein tüketmenin tek yolu kırmızı etten geçmiyor.

Damak tadı, alerji, tercih veya ekonomik nedenler dolayı kırmızı et tüketmeyenler ne yapacak sorusu, yanıtını buldu.

Uzmanlar, Türk halkının damak zevkine uygun bir seçenek olan baklagillerden kuru fasulyenin günlük protein miktarını karşılamada yeterli olacağını sıklıkla dile getiriyor.

ET YERİNE KURU FASULYE

Kuru baklagiller, protein içeriği bakımından et grubundaki besinlere eş değerdir.

100 gram kırmızı et ortalama 30 gram protein içerirken, kuru baklagillerin 100 gramında ortalama 20 gram protein vardır. Bu sebeple kuru baklagiller insan beslenmesinde en ekonomik ve sağlıklı bitkisel protein kaynağıdır.

Özellikle kuru fasUlye, bazı kronik hastalıklarda uygulanan düşük kolesterol ve az yağlı diyetler ile vejetaryen beslenmesi açısından oldukça önemli bir yerdedir.

Et ve yumurtanın diyette yer almaması gereken durumlarda bu besinler yerine kullanılabilirler.

Ekonomik olarak da iyi bir tercih olan kuru fasulye aynı zamanda karbonhidrat ve iyi bir lif kaynağıdır.