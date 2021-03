Haberler

Sağlık Haberleri

Et yerine tercih edebileceğiniz protein kaynağı: Kuru fasulye

Et yerine tercih edebileceğiniz protein kaynağı: Kuru fasulye

Her gün kırmızı et ve türevlerini tüketmeden de aynı protein miktarını almak mümkün. Uzmanlar, besin değerini açısından baklagillerin, özellikle kuru fasulyenin et kadar faydalı olduğunu söylüyor.