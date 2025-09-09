Ev işi yapanlar yaşadı: Ömrü uzatıyor

Düzenli ev işi sağlığı destekliyor...

Ev içinde yapılan basit görünen işler; çamaşır asmak, temizlik yapmak, yemek yapmak- gün boyu küçük ama düzenli bir hareket alanı sağlıyor.

SAĞLIKLI YAŞLANMAYA DESTEK OLUYOR

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bu aktivitelerin spor salonunda yapılan egzersizlere benzer etkiler yaratabileceğini ve sağlıklı yaşlanmaya destek olabileceğini gösteriyor.

EV İŞLERİNE DEVAM EDENLERİN KAS GÜCÜ KORUNUYOR

Yapılan araştırmalara göre düzenli ev işi yapan bireylerde, zayıf gelişme olasılığı azalıyor.

Ev işlerine devam edenlerin, kas gücünü daha iyi koruduğu ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürme becerisinin arttığı dikkat çekiyor.

DÜŞME RİSKİ AZALIYOR

Ev işi yapanlarda dikkat, hafıza ve bacak kuvveti ölçümlerinde daha iyi sonuçlar gözleniyor.

Düzenli hareket edenlerin bacak ve gövde kasları güçleniyor, bu da düşme ve zayıflama riskini azaltıyor.

DÜZENLİ EV İŞİ YAPANLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

Araştırmalar, düzenli ev işiyle meşgul olanların daha uzun yaşadığını gösteriyor.

Ev işleri kasları aktif tutuyor, kalp-damar sağlığını destekliyor ve metabolizmayı canlı tutuyor.