Evdeki hijyen destekçileri: Nemi ve havayı temizleyen 5 bitki

Bu bitkileri evinizden eksik etmeyin...

Kapalı alanlarda nem ve hava kalitesi, hem konforu hem de sağlığı doğrudan etkiliyor.

Çamaşırların kurutulduğu odalar, havasız banyolar veya rutubetli alanlar, sıklıkla zorlu yaşam koşulları sunuyor.

Bitkilerin çoğu doğal olarak havaya nem veriyor gibi görünse de, bazı türler yüksek nemli ortamlara harika bir şekilde uyum sağlıyor ve havadaki zararlı bileşikleri filtreliyor.

Bitkiler, iyi bir havalandırma ve gerektiğinde nem alıcı cihazlarla birlikte kullanıldığında çok daha etkili sonuç veriyor.

HAVA KALİTESİNİ ARTIRAN VE ORTAMA UYUM SAĞLAYAN 5 BİTKİ

1. BARIŞ ÇİÇEĞİ

Nemli ortamları seviyor ve havadaki kirleticileri başarıyla temizliyor. Hava temizleyici bitkiler listesinde yer alıyor.

Dolaylı ışıkta iyi gelişiyor, toprağının sürekli nemli kalması gerekiyor. Ancak evcil hayvanlar için zehirli olabileceği unutulmamalı.

2. BOSTON EĞRELTİSİ

Yoğun yaprakları sayesinde nemin yüksek olduğu alanlarda harika sonuç veriyor.

Havadaki kirleticileri temizleyerek ortamı daha sağlıklı hale getiriyor.

Serin ve dolaylı ışıklı ortamları seviyor, toprağının kurumaması gerekiyor.

3. İNGİLİZ SARMAŞIĞI

Hava kirliliğini azaltma yönüyle öne çıkıyor ve nemli köşelerde kolayca gelişebiliyor.

Az ışıkta dahi yaşayabiliyor. Ancak zehirli yaprakları nedeniyle çocuk ve evcil hayvanlardan uzak tutulmalı.

4. ÖRÜMCEK BİTKİSİ

Hem dayanıklı hem de formaldehiti filtreleme yeteneğine sahip. Nemli alanlara kolayca uyum sağladığı için banyolarda uygun bir seçenek olabilir.

Az suyla bile yaşamını sürdürüyor, dolaylı ışığı seviyor.

5. PAŞA KILICI

Gece de oksijen üretiyor ve bulunduğu havadaki zararlı gazları temizliyor. Kuru alanları sevdiği için nemli ortamlara kolayca uyum sağlıyor.

Çok az suyla yetiniyor, gölgeli alanlarda bile rahatlıkla gelişiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Destekleyici önlemler: Bitkiler nem sorununu tek başına çözmüyor.

Pencere açarak havalandırma sağlamak daha iyi bir çözüm oluyor.

Bitkiler bu sürece yalnızca destek veriyor.

Bitki Sayısı: Etkili bir sonuç için odanın büyüklüğüne göre birden fazla bitki konulması gerekiyor.

Bakım: Saksı toprağının sürekli ıslak bırakılması kök çürümesine yol açabiliyor.

Güvenlik: Bazı bitkiler evcil hayvanlar ve küçük çocuklar için zehirli olabiliyor.

Bu nedenle konumlandırmaya dikkat etmek gerekiyor.