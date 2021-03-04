Fast food demir eksikliği anemisine neden oluyor

Fast food demir eksikliği anemisine neden oluyor

Çocuklarda demir eksikliği anemisine ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Hüseyin Sevim, fast food tüketimine karşı uyararak, ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocuklarda aneminin en yaygın nedeninin demir eksikliği olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hüseyin Sevim, büyümenin hızlı olduğu yaşamın ilk 2 yılı ve ergenlik döneminde özellikle kız çocuklarında demir eksikliğinin sık görüldüğünü ve eksiklik durumunda çocukların akranlarından geri kalabildiklerini söyledi.

KALICI HASARLAR BIRAKABİLİR

Demir eksikliği anemisi bulunan çocuklarda iştahsızlık, halsizlik, gelişmede, zeka düzeyinde yavaşlama, dikkat dağınıklığı, sinirlilik, okul başarısında düşüş, uyku düzeninde bozulmalar, 3 yaşında küçüklerde bayılmalar (katılma nöbeti), ten renginde açık sarı renk gibi birçok belirti gözlemlendiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sevim, ileri aşamalarda, cilt bozuklukları, tırnaklarda kırılmalar, soyulmalar başlayabildiğini ve dilde ve ağızda yaralar çıkabildiğini söyledi.

Demir eksikliği anemsini bulunan büyük çocuklarda çabuk yorulma ve nefes darlığı gelişebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Sevim, bazı çocuklarda pika denilen kağıt, toprak, kömür gibi yenmeyecek maddeleri yeme alışkanlığı gelişebileceğini aktardı.

Tedavide geç kalınırsa zeka düzeyindeki geriliğin kalıcı olabileceğini aktaran Sevim, "Bağışıklık sistemi görevini tam yapamaz. Vücut direnci düşer, çocuk sık sık hastalanır.” dedi.

FAST FOOD TARZI BESLENME TEHLİKELİ OLABİLİR

İleri seviye demir eksikliğinde kalp yetmezliği yaşanılabileceğini aktaran Uzm. Dr. Sevim, bu noktada çocukların düzenli ve dengeli beslenmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Demir eksikliği anemisine karşı özellikle fast food tarzı beslenmenin tehlikeli olduğuna işaret eden Sevim, "Özellikle demirden zengin gıdaları ihmal etmemek gerekir. Çocuklarımız için en tehlikeli durum demirden fakir karbonhidrattan zengin aperatif ve fast food tarzı beslenme ve 2 yaş altında yoğun inek sütü verilmesidir. Emziren annede demir eksikliği varsa mutlaka tedavi edilmelidir." dedi.

Demirden zengin en önemli besin grubunun kırmızı et ve karaciğer başta olmak üzere sakatatlar olduğunu belirten Sevim, kırmızı et çeşitleri, balık, tavuk, pekmez, tahin, yumurta sarısı, kuru fasulye, nohut, mercimek, ıspanak, roka, kabak çekirdeği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, üzüm, kayısı gibi gıdaların tüketilmesini önerdi.

Et yemeyen çocukta demir eksikliği gelişme ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getiren Sevim, "Eti sevmeyen çocuklarda çorbalara kıyma olarak ilave edilebilir. Özellikle 6 ay-2 yaş arasında kıymalı tarhana çorbası çok faydalıdır. Yemekler içindeki eti sevmeyen çocuklarda ızgara olarak özellikle köfte verilebilir.” tavsiyelerinde bulundu.