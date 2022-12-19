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    Fransa'da, Pfizer-BioNTech aşısı bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

    Fransa Sağlık Yüksek Kurulu, risk altında bulunan 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde Pfizer-BioNTech aşısı uygulamasının genişletilmesini tavsiye etti.
    • 19.12.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:38
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    Fransa'da, Pfizer-BioNTech aşısı bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

    Fransa’da, Pfizer-BioNTech aşısının uygulama alanı genişliyor…

    Fransa Sağlık Yüksek Kurulu (HAS), koronavirüsün ağır şekilde seyretmesi ve ölüm riskinin olması gibi durumlarda Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasıyla ilgili öneride bulundu.

    France Info'nun haberine göre; HAS, ilk defa risk grubundakiler için aşının 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda da kullanılması tavsiyesinde bulundu.

    AA’nın haberine göre; Kurul, bu yaş kategorisinde olup bağışıklık sistemi baskılanmış veya aşıya cevap vermeyen hastaların çevresindeki çocukların da aşılanmasını istedi.

    Vaka sayıları 30 bini geçti

    Ülkede açıklanan son resmi rakamlara göre, 37 bin 264 vaka görüldü.

    Son 7 günde 551 kişi yaşamını yitirdi.

    Salgının başlangıcından bu yana söz konusu hastalıktan 160 bin 359 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da, şu ana kadar 54 milyon 619 bin 988 kişi en az bir doz koronavirüs aşısı yaptırdı.

    Fransa da, Pfizer-BioNTech aşısı bebek ve çocuklarda kullanılabilecek #1


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