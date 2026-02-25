Gaziantep’te nadiren görülen tümör, Talha bebekten başarıyla alındı

Gaziantep’te Yalçın Enes ve Tuğba Yalçın çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Talha, kafasında büyük bir kitle ile dünyaya geldi. Hastanede yapılan tetkiklerde, boyutları 7 x 6,5 x 4 santimetre olan ve dünyada nadir görülen bir tümör olduğu tespit edildi.

MULTİDİSİPLİNER EKİPLE BAŞARILI AMELİYAT

Gaziantep Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat, toplam 4 saat sürdü. Operasyonda, girişimsel radyoloji ekibinin önceden yaptığı embolizasyon işlemi ile tümörün kanlanması azaltıldı. Ardından plastik cerrahi ve beyin cerrahisi ekibinin ortak çalışmasıyla tümör başarıyla çıkarıldı.

Op. Dr. Ali Yayla, ameliyat sürecini şöyle anlattı:

Hastamız Talha bebek, başında dev bir kitle ile doğdu. Tümör yoğun damarlanmış ve beyin dokusuna baskı yapıyordu. Bu nedenle ameliyat stratejimizi yeniden kurduk ve multidisipliner bir yaklaşım uyguladık. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve Talha bebeğimiz sağlığına kavuştu.

TABURCU SÜRECİ VE YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Talha bebeğin taburcu süreci de sorunsuz ilerliyor. Op. Dr. Yayla, “Bugün dördüncü günü. Beşinci gün taburcu olabilir.” dedi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu, ameliyatın zorluklarını şu sözlerle özetledi:

Kitlenin hızlı büyümesi, kafatası kemiklerine invazyonu ve agresif yapısı nedeniyle ameliyat zorluydu. Ekibimiz multidisipliner bir yaklaşımla süreci başarıyla tamamladı. Anestezi ve yoğun bakım ekiplerimiz de operasyon sürecinde büyük destek verdiler.

MİNİK TALHA'NIN HAYATA GÜLÜMSEYİŞİ

Baba Yalçın ve anne Tuğba Yalçın, 1,5 yaşındaki çocuklarının sağlığına kavuşmasının ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Ameliyat ekibi ve hastane yönetimi de başarılı operasyon nedeniyle tebrik edildi. Talha bebek, sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.