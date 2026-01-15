Gaziantep'te yaşlı kadının karnından 4,5 kilo kitle çıktı

Gaziantep'te yaşayan 87 yaşındaki Safiye Özoğlu, karnında şişlik, büyüme ve nefes darlığı şikayeti ile yaklaşık iki hafta önce Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında Özoğlu'nun karnında bir tümör olduğu tespit edildi.

Ailenin onayının ardından Özoğlu, Doç. Dr. Yücel Yüksel tarafından yapılan operasyon sonrası Özoğlu, karnındaki 4,5 kilogramlık tümörün alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Karnındaki şişlik ameliyattan sonra inen yaşlı kadın, hastanede başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası taburcu edilecek.

Operasyon hakkında bilgi veren Yüksel, ameliyata aldıkları Safiye Özoğlu'nun karnındaki kitlenin başarıyla alındığını belirtti.

"2,5 SAATLİK BİR AMELİYAT SONRASI TÜMÖRÜ ÇIKARTTIK"

Hastanın şişkinliğe bağlı gelişen ağrı ve nefes darlığı gibi şikayetler üzerine hastaneye başvurduğunu belirten Yüksel, "Hastayı rahatlatacak bir ilk ameliyat yapmayı planladık. Ameliyatta işler yolunda gitti. Sağ olsun Doç. Dr. Mehmet Onurgül ve Dr. Kerem Özgür ile beraber ameliyatı çok başarılı bir şekilde yaptık. Hastanın karnında yaklaşık 4,5 kilogramlık 30 santimlik bir tümörü vardı. 2,5 saatlik bir ameliyat sonrası tümörü çıkardık. Hastamız tümörden kurtuldu ve 3 gün yoğun bakımda yattı. Yine hastamız Dr. Barış bey tarafından takip edildi. Bugün 13'üncü günü ve artık yavaş yavaş gitme vakti geldi." dedi.

"AMELİYAT ÇOK ÖZELLİKLİ VE ZOR BİR İŞLEMDİ"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halil Kalkan ise "Hastanemiz bünyesinde Safiye Teyzemize yapılan ameliyat yaşı ve kitlenin büyüklüğü itibariyle çok özellikli ve zor bir işlemdi. Genel cerrahi kliniğimizde bu tarz işlemleri yapmak için mahir bir ekip var. Sağ olsunlar hekimlerimiz buradaki süreci yönettiler. Hekimlerin ameliyat yapmak konusunda çekincelerinin olduğu bir dönemde 87 yaşında bir hastaya bu tarz büyük bir ameliyatın yapılması bizler için de gurur verici bir durum oldu. Emeği geçen tüm hekim arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Safiye Özoğlu'nun oğlu Beyhan Özoğlu, annesinin ameliyat sonrası rahat bir nefes aldığını belirterek operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yücel Yüksel ve ekibi ile hastane personeline teşekkür etti.