Gizli şeker deposu: En çok kilo aldıran meyve anlaşıldı

Masum bir atıştırmalık gibi görünen meyveler, aslında doğru miktarda tüketilmediğinde günlük kalori dengesini hızla değiştirebiliyor.

Özellikle şeker oranı yüksek olan bazı meyveler, fark edilmeden fazla tüketildiğinde kilo artışına zemin hazırlıyor.

İşte bu noktada bir meyve küçük tanelerinin ardına sakladığı yüksek enerji değeriyle dikkat çekiyor.

Bir avuç derken bir kaseye dönüşen porsiyonlar, kısa sürede beklenenden çok daha fazla kalori alımına neden olabiliyor.

ÜZÜME YERKEN DİKKAT

Üzüm, ilk bakışta masum ve ferahlatıcı görünse de, yiyebileceğiniz en yüksek kalorili ve şekerli meyvelerin başında geliyor.

Üzüm, sağlıklı bir meyve olsa da kontrolsüz tüketildiğinde kilo alımına katkı sağlıyor. Bunun temel nedeni, içerdiği yüksek doğal şeker (fruktoz) ve kolay tüketilebilir olmasıdır.

1 kase üzüm yaklaşık 100–150 kalori içerir. Küçük taneli olduğu için fark etmeden fazla yenir.