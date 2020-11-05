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    Goji Berry nedir, faydaları nelerdir? Goji Berry meyvesi nasıl tüketilmelidir?

    Goji berry, ülkemiz’de bilinen ismi ile ‘kurt üzümü‘ içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde tüm dünyada dikkat çeken sağlık deposu bir meyvedir. Peki goji berry meyvesinin faydaları nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 17:01
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    Goji Berry nedir, faydaları nelerdir? Goji Berry meyvesi nasıl tüketilmelidir?

    Gojiberry (kurt üzümü) turuncu, kırmızı renkli ve keskin tadı olan otantik bir meyvedir. Taze kullanımının yanı sıra kurutulmuş olarak da tüketilen goji berry, dünyada wolfberry ismiyle de bilinir.

    GOJİ BERRY MEYVESİ NEDİR?

    Yüksek oranda betakaroten, demir, C, B1, B6, B2 vitamini, protein, 18 amino asit, kalsiyum, fosfor, selenyum, çinko, bakır gibi önemli 21 mineral bulundurur. Yüzde 21 gibi yüksek lif içeriğine sahip olan goji berry portakalda bulunan C vitaminine oranla daha yüksek miktarda C vitamini içerdiğinden çok etkili antioksidanlar arasında gösterilir.

    Yüksek oranda antioksidan içermesi ile 2000 yıldır Çin’de tıp dünyasında kullanımı olan bir bitkidir. Tibetliler goji berry ile elde ettikleri ilaçlar ile kan basıncı ve kolesterol düşürmede kullanmışlardır.

    Goji Berry nedir, faydaları nelerdir? Goji Berry meyvesi nasıl tüketilmelidir? #1

     

    GOJİ BERRY FAYDALARI NELERDİR?

    • Kolesterol, yüksek kan basıncı, ateş ve yaşa bağlı göz hastalıkları, kan şekerini düzenlemede,

    • Kanser hastalıklarında

    • Böbrek ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde,

    • Zihinsel rahatlığı ve sakinliği, hafızayı ve hatırlama fonksiyonlarının ve

    • Atletik performansı, mutluluk hormonlarını ve uyku kalitesinin düzenlenmesinde

    • Cildin güneşten zarar görmesini engellemede yardımcıdır.

    Goji Berry nedir, faydaları nelerdir? Goji Berry meyvesi nasıl tüketilmelidir? #2

     

    GOJİ BERRY NASIL TÜKETİLİR?

    • Bir avuç Goji Berry’i ara öğünde meyve yerine tüketebilirsiniz.

    • Yoğurdun içine koyarak yiyebilirsiniz.

    • Müslilerinizin ve salatalarınızın içerisine ilave edebilirsiniz.

    • Kuruyemişler ile karıştırarak atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

    • Tavuk yemeklerinde tavukla pişirdiğiniz sebzelere ilave edebilirsiniz.

    • Kek ve ekmeklerinize ilave edebilirsiniz.

    • Pilavlarınızda kuş üzümü yerine tercih edebilirsiniz.

    Goji Berry nedir, faydaları nelerdir? Goji Berry meyvesi nasıl tüketilmelidir? #3

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