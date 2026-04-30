Grip sandı, doktora gitmedi: 23 yaşındaki genç 4. evre kanseri yendi

Basit bir grip sandığı şikâyetlerle uzun süre yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Talha Taşpınar, geçmeyen öksürük ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvurduğunda hayatının en ağır gerçeğiyle karşılaştı. Yapılan tetkiklerde 4. evre kanser tanısı konulan genç hasta, ardından geçirdiği kritik ameliyatla yeniden hayata tutundu.

ŞİKAYETLERİ GRİP SANDI: 4. EVRE KANSER DENDİ

Talha Taşpınar, başlangıçta yaşadığı öksürük, iştahsızlık, gece terlemeleri ve nefes darlığını soğuk algınlığı olarak değerlendirdi. Ancak şikâyetlerin giderek artması ve geçmemesi üzerine sağlık kuruluşuna başvurdu.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç hastaya, ileri evre kanser tanısı konuldu. Bu gelişme, hem hasta hem de ailesi için büyük bir şok etkisi yarattı.

RİSKLİ AMELİYAT KARARI

Bir yakınının yönlendirmesiyle Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’ne başvuran Taşpınar için uzman ekipler, yeniden değerlendirme yaptı.

Tümörün hayati damarları sardığı tespit edilirken, ameliyatın yüksek risk taşımasına rağmen hastanın genç olması nedeniyle cerrahi müdahale kararı alındı.

14 SANTİMLİK TÜMÖR ÇIKARILDI

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ömer Faruk Demir ve ekibi, yaklaşık 14 santimetrelik kitlenin kalp çevresi ve büyük damarları etkilediğini belirledi.

Yaklaşık 6 saat süren operasyonda tümör tamamen çıkarıldı, damarlar yeniden onarıldı.

DÜNYADA NADİR OPERASYONLARDAN

Uzmanlar, yapılan cerrahinin tıp literatüründe oldukça nadir görülen operasyonlardan biri olduğunu ifade etti. Özellikle büyük damarların tümörle birlikte kısa süreli olarak kapatılması ve yeniden onarılması operasyonun en kritik aşaması oldu.

YOĞUN BAKIM SONRASI MUCİZE DÖNÜŞ

Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda kalan genç hasta, kısa sürede ayağa kalktı. Nefes almasının kolaylaşması ve genel durumunun hızla düzelmesi, ekipler tarafından “başarı hikâyesi” olarak değerlendirildi.

"ANKARA'DA ÇARE VAR" MESAJI

Hastalık sürecini anlatan Talha Taşpınar, yaşadığı sürecin başında durumu grip sandığını belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

“Şu an sağlığıma kavuştum, çok mutluyum.” diyen Taşpınar, benzer şikâyetleri olanlara vakit kaybetmeden doktora gitmeleri çağrısında bulundu.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Ömer Faruk Demir ise, çok yüksek riskli bir ameliyatı başarıyla tamamladıklarını belirterek hastanın genç yaşının sürece olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Uzman ekip, hastanın sağlığına kavuşmasının uzun ve titiz bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı.