Gürcistanlı Niko bebek, beyin tümöründen Türkiye'de kurtuldu

4,5 aylık down sendromlu Niko Kintsurashvili isimli bebeğin beyin tümörü olduğu belirlendi. Ülkesinde ameliyat olmayan bebek, sağlığına Türkiye’de kavuştu.

Gürcistan vatandaşı olan ve down sendromlu olarak dünyaya gelen 4 buçuk aylık Niko Kintsurashvili, doğumundan kısa bir süre sonra kafa büyümesi, kusma ve beslenememe gibi sorunlarla boğuşmaya başladı.

Gürcistan'da beyin tümörü teşhisi konulan Niko’nun ailesi, Gürcistan’da başkent Tiflis’te dahil birçok şehirde ameliyat için hastanelere başvurdu.

Gürcistan’da çocuklarını tedavi ettiremeyen aile, Samsun’da özel bir hastaneye başvurdu. 4,5 aylık, burada başarılı bir operasyon geçirdi.

“BİZE GELDİĞİNDE AŞIRI DERECEDE HALSİZ VE AKTİF OLMAYAN BİR YAPISI VARDI”

Niko’nun beyninde hidrosefaliye yol açabilecek tümöre rastladıklarını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörleri çok görülen tümörlerdir. Lösemiden sonra çocuklukta en sık karşılaştığımız tümörler bunlar. Niko da 4,5 aylık bir bebek. Ailesi, bebeğin başındaki büyüme ve beslenme bozukluğu şikayeti ile başvurdu. Niko bize geldiğinde aşırı derecede halsiz ve aktif olmayan bir yapısı vardı. Biz de beyin emar(MR) sonucunu değerlendirdik. Beyninde tümörle karşılaştık. Bebeğimiz aynı zamanda down sendromlu. Down sendromunda da özellikle beyin boşlukları tümörleri sıklıkla görülebilir. İnceleme sonucunda beynin içinde bulunan sıvı dolu kısmı dolduran ve ‘hidrosefali’ dediğimiz beyinde basınç artışına neden olan tümörle karşılaştık.”





“SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ MÜDAHALE EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL TÜMÖRLERDİR”

Sinir sistemi tümörlerin ölümcül olduğunun altını çizen Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Bebeğimizin baş kısmından küçük bir kesi ile hem mikroskobik hem de endoskopik olarak işlemi yapıp, tümörü çıkarttık. Ameliyatımızın güzel geçmesinin ardından Niko çok rahatladı. Bebeğimiz ameliyatın ardından beslenmeye başladı ve kusması durdu. Şu anda genel durumu iyi ve ülkesi Gürcistan’a doğru yola çıktı. Santral sinir sistemi tümörleri müdahale edilmezse ölümcül tümörlerdir. Özellikle beyinin sıvı dolaşım yolunu tıkayıp, hidrosefaliye yol açıp ani ölüme sebep olabilirler. Niko bizi bulup, sağlığına kavuştuğu için şanslıydı. Artık yeni bir hayat kendisini bekliyor. Çıkardığımız tümör de iyi huylu çıktı. 1. derecede çıkan tümörün bundan sonraki hayatında sıkıntı oluşturacağını düşünmüyoruz.”

Gürcistanlı Niko bebek, beyin tümöründen Türkiye'de kurtuldu VİDEO



“AMELİYAT ÖNCESİ NİKO’NUN YAŞAYACAĞINI ÜMİT ETMİYORDUK”

Anne Mariam Sharake ise, “İlk önce bebeğime Gürcistan’da hemanjiom tanısı koydular. Daha sonra birçok hastaneye gittik ve beyin tümörü tanısı konuldu. Gürcistan’da bu ameliyatı yapabilecek bir yer olmadığını bize söylediler. Ondan dolayı Samsun’a gelerek tedavi olduk. Ameliyat öncesi kusma ve beslenme gibi sorunumuz vardı. Ameliyatımız çok güzel geçti. Ameliyat öncesi ve sonrası bizimle çok güzel ilgilendiler. Ameliyat öncesi Niko’nun yaşayacağını ümit etmiyorduk. Ameliyat sonrasında ise bebeğim sağlığına kavuştu ve bizim için yeni bir hayat başladı.” dedi.

Niko Kintsurashvili, 10 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olarak memleketi Gürcistan’a götürüldü.