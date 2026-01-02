Hacamat Takvimi 2026: Ocak ayında sünnet olan günler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tıbben de tavsiye edilen hacamat tedavisi, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Hacamat olmadan önce en çok dikkat edilmesi gereken kural, hacamatın hacamat günlerinde yapılmasıdır.

Hacamat yaptırmak isteyenler "2026 Ocak ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.

Örneğin; 3 Ocak tarihi, dolunay evresine denk gelmesi nedeniyle hacamat için önerilmeyen zaman dilimlerinden biridir.

Peki, 2026 hacamat günleri hangileri? 2026 Ocak hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

OCAK 2026 HACAMAT GÜNLERİ

6 Ocak 2026 (Salı) – Hicrî 17. güne denk gelir

8 Ocak 2026 (Perşembe) – Hicrî 19. güne denk gelir

10 Ocak 2026 (Cumartesi) – Hicrî 21. güne denk gelir (

Bu tarihler 1447 Hicrî aylardan Recep ayının 17., 19. ve 21. günlerine tekabül eder; dolayısıyla bu günlerde hacamat yapılması sünnet olarak kabul edilir.