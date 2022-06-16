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    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti.
    • 16.06.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:58
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    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

    Buna göre; 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 241 oldu.

    2020'den bu yana toplam 15 milyon 85 bin 742 vaka görüldü

    Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742'ye yükselirken, 98 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

    Uygulanan aşı miktarı 147 milyon 789 bin 639 doza yükseldi

    Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 789 bin 639 doza ulaştı.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı #1


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