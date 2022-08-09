Hareket hastalığı yani yol tutması seyahatlerinizi kabusa çeviriyorsa bu önerileri mutlaka deneyin

Hareket hastalığı yani yol tutması seyahatlerinizi kabusa çeviriyorsa bu önerileri mutlaka deneyin

Keyifle çıkılan yolculukları çekilmez bir çileye çeviren hareket hastalığının nedenleri ve çözüm önerileri;

Hareket hastalığı nedir?

Hareket hastalığı bir başka deyişle araç tutması, arabada tümseklerin üzerinden geçmek veya bir teknede yukarı ve aşağı hareket etmek gibi seyahat ederken tekrarlanan hareketlerden kaynaklanır.

Hareket hastalığı, hareketle tetiklenen hasta bir duygudur. Arabalarda, otobüslerde, trenlerde, uçaklarda veya teknelerde görülür. Eğlence gezilerinde veya sanal gerçeklik deneyimlerinde ortaya çıkabilir. Başkalarının veya nesnelerin hareketini görmek onu tetikleyebilir.

Hareket hastalığı hayatı tehdit edici değildir. Ancak, seyahat etmeyi tatsız hale getirebilir. Önceden önlemler almak, etkileri önlemeye veya azaltmaya yardımcı olur.

Hareket hastalığında tetikleyiciler şunlardır;

- Ufku göremeyen bir arabanın arka koltuğunda olmak

- Arabada okumak

- Arabaya yeterince hava girmemesi

Araç tutması yaşlı insanlarda, hamile kadınlarda ve 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda yaygındır. Ayrıca migren baş ağrıları olan kişilerde de yaygın olarak gözlenir. Genetik olabilir. Hareket durduğunda, hareket tutması durur. Yavaş yavaş daha iyi hissetmeye başlarsınız. Nadir durumlarda, hareket hastalığı iç kulağınızdaki bir sorundan dolayı tetiklenir. Bunun nedeni sıvı birikmesi veya kulak enfeksiyonu olabilir. Parkinson hastalığı da taşıt tutmasına neden olabilir.

Hareket hastalığının belirtileri

Semptomlar uyarı vermeden ortaya çıkabilir ve çabuk kötüleşebilirler. Midenizde rahatsızlık hissedebilirsiniz (bulantı). Diğer semptomlar arasında kusma, soluk cilt, baş ağrısı, soğuk ter, baş dönmesi ve sinirlilik bulunur.

Hareket hastalığına ne sebep olur?

Hareket hastalığı, gördükleriniz ve hissettikleriniz arasındaki bir dengesizliktir. Arabada, araba ileri doğru hareket ederken, vücudunuzun hala duruyor oluşundan dolayı iç kulak beyninize gözlerinizin gördüğünden farklı sinyaller gönderir. Bu kafa karıştırıcı mesajlar kendinizi hasta hissetmenize neden olur.

Hareket hastalığı nasıl teşhis edilir?

Seyahat ederken semptomları farkedersiniz. Tekrar tekrar hareket tutması yaşarsanız doktorunuza görünün. Doktorunuz fizik muayene yapacaktır. Kulaklarının içine ve gözlerinize bakacaktır. Doktorunuz tedaviyi önermeden önce size sağlık geçmişiniz hakkında sorular soracaktır.

Hareket hastalığı semptomlarını azaltacak öneriler

Seyahat ederken taşıt tutmasından muzdarip olduğunuzu biliyorsanız, önceden plan yapın ve önlemler alın. Yol tutmasını önleyebilecek veya semptomları hafifletebilecek adımlar;

- Yol tutması ilacını seyahatten bir ila iki saat önce alın.

- Doğru koltuğu seçin. Ön yolcu koltuğu arabada en iyisidir. Bir teknede orta noktayı seçin. Bir uçakta kanadın üzerine oturun. Bir trende yüzünüzü öne çevirin. Bir trende bir pencerenin yanına oturun. Bu koltuklarda daha az sarsıntı vardır. Ufku görmenizi sağlarlar. Seyir halindeyseniz, geminin önünde veya ortasında bir kabin ayırtın. Su seviyesine en yakın bir oda isteyin.

- Bol hava alın. Klimayı kullanın veya arabada camı açın. Havalandırmayı uçakta kendinize doğru yönlendirin. Kapalı bir teknedeyken bir pencerenin yanına oturun.

- Değiştiremeyeceğiniz şeylerden kaçının. Örneğin, bir sürat teknesine binmeyin. Dalgalar ve çarpmalar sizi hasta edebilir. Bundan kaçınamıyorsanız, önceden ilaç alın.

- Arabada, uçakta veya teknedeyken okumayın, telefon ve tablet ekranına bakmayın. Pencereden ufka bakın. Uzaktaki bir nesneye bakın.

- Kendinizi hasta hissettiğinizde uzanın.

- Seyahatten önce veya seyahat sırasında ağır yemekten kaçının. Bunun yerine küçük porsiyonlarda sade yiyecekler yiyin. Seyahatten önce veya yolculuk sırasında yağlı, baharatlı veya asitli yiyecekler ve içecekler tüketmeyin.

- Bolca su için. Alkol tüketiminden kaçının.Belirtileriniz birkaç günden uzun sürerse doktorunuza görünün.