Hastalıklara hızır gibi yetişiyor: Faydası kendisinden büyük! Doktorların gözdesi...

Sabah kahvaltılarında tükettiğimiz yumurtanın faydalarına hakim olmamız gerekiyor. Tam bir vitamin deposu olan yumurta, doktorların önerdiği besinler arasında başı çekiyor.

Doğanın en büyük mucizeleri arasında yer alan yumurta hem mutfaklarımızın hem de yemeklerimizin vazgeçilmez lezzetlerinden...

Sabah kahvaltılarımzı süsleyen yumurta, tüketmemiz gereken faydalı besinler arasında da başı çekiyor. Dünyada tükeitmi oldukça yaygın olan yumurta, doyurucu olmasıyla da dikkati çekiyor.

Sağlıklı bir besin olan yumurtayı tüketirken de dikkatli olmamız gerekiyor. Aksi halde alerjik reaksiyonlarla karşılaşabiliriz. Çünkü yumurta faydalı olduğu kadar alerjik reaksiyonlara da neden olabilen bir besindir.

Bazı kişiler yumurta tüketemez ve yedikleri andan itibaren, vücutlarında olağan dışı değişimler yaşayabilirler. Bu nedenle günde bir yumurta yemek ideal olacaktır.

Ancak spor yapanlar, bu bir yumurtayı duruma göre 2 veya 3'e çıkarabilir. Bu yine kişinin kendisini ve vücudunu tanımasıyla alakalıdır.

Beisn değeri bir hayli yüksek olan yumurtanın faydalarına daha yakından bakmak ise oldukça önemli. Doktorların önerisi olan yumurta, içerisindeki vitaminlerle, sağlığımızı düzeltmeye yardımcı oluyor.

Yumurtanın faydalarına yakından bakalım!

Besin değeri yüksek olan yumurta içerisinde; A, B5, B12, B2 vitaminlerini barındırır. Bu vitaminleri almak için, sabah kahvaltısında bir adet yumurta tüketmek yeterli olacaktır. B6, D, E ve K vitaminleri de yine yumurtanın içerisinde bulunur.

Yumurta göz sağlığını da korumaya yardımcı olur. İçerisinde yer alan A vitamini, göz sağlığı için oldukça faydalıdır. A vitamini eksikliği, bazı durumlarda körlüğe neden olabilir.

Yukarıda yer alan vitaminler sayesinde, özellikle kışın peşimizi bırakmayan hastalıklarından kurtulabiliriz. Bu vitaminler, tam anlamıyla bir hastalık savar diyebiliriz.

Yumurtanın ayrıca, meme kanseri riskini azalttığı da yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Her hafta en az altı yumurta tüketen kadınların, daha az yumurta yiyen kadınlara göre meme kanseri riskinde %44 azalma olduğunu gösterdi.

Özellikle ergenlik döneminde, bol bol yumurta tüketebilirsiniz. Meme kanseri, günümüzde kadınların sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Bu rahatsızlıktan kurtulmaya yarayan yumurta ise faydalarının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Günde bir yumurta yemenin kalp hastalığı ve felç riskini azaltabileceği biliniyor.Uzmanlar yumurtanın faydalı olması için sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.