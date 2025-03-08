Hemofili A ilacı geri ödeme kapsamına alındı

Bir ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı..
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalarının derilerinin altına uygulanabilen ilacının geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu..
"GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALDIK"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedavi ile özellikle hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyük kolaylık sağlamış oluyoruz.
Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum.
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