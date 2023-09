Her gün sarımsak tüketmenin şaşırtıcı etkileri Sarımsağın kokusu tartışmalı olsa da birçok yemeğin tadını güzelleştirir. Yumru sadece güzel bir tada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık üzerinde olumlu etkisi olan sağlıklı besinlerle de doludur. Her gün sarımsak yediğinizde bakın neler oluyor...

Sarımsak et, kümes hayvanları veya balık yemekleri, salata, sebze, sos veya çorba gibi bir çok yemeği güzel rahiyasıyla zenginleştirir ve mutfakta birçok şekilde kullanılabilir. Ancak sadece bu da değil değerli içerikleri nedeniyle sarımsağın düzenli tüketimi sağlık üzerinde olumlu bir etkiye bile sahip olabilir. Sarımsak, ikincil bitki maddelerinin yanı sıra C vitamini, B vitaminleri, potasyum, fosfor ve demir açısından da zengindir. Ama her gün sarımsak yediğinizde vücutta tam olarak ne oluyor?

Her gün sarımsak yerseniz neler olur ?

1. Bağışıklık sisteminiz güçlenir

Özellikle soğuk mevsimde bağışıklık sisteminiz için iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız daha fazla sarımsak yemelisiniz. Çünkü soğan sebzesi soğuk algınlığı, solunum yolu enfeksiyonları ve benzerlerini önlemek için gerçek bir mucize silahtır. Nedeni? Sarımsağın kokusundan sorumlu bir kükürt bileşiği olan yumruda bulunan allisin, iltihap önleyici etkiye sahiptir. Bunun dışında sarımsak, vücuttaki serbest radikallerle savaşan ve böylece vücudun kendi savunmasını ek olarak destekleyen C vitamini içerir.

2. Sarımsak tansiyonu düşürür

Araştırmalar, sarımsaktaki allisin maddesinin tansiyon üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Yumrunun düzenli tüketimi, kan damarlarını gevşetmeli ve genişletmeli ve kanın akış özelliklerini iyileştirmelidir bu, kan basıncını düşürür ve daha fazla kardiyovasküler hastalığı önler. Ancak sarımsağın kan sulandırıcı etkisi nedeniyle, bazı insan gruplarına dikkat edilmesi önerilir. Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız veya tansiyonunuz düşükse, olası durumları önceden doktorunuzla konuşmalısınız.

3. Sindiriminiz uyarılır

Ağır bağırsak ve kabızlık rahatsız edicidir ve karın ağrısı, gaz ve şişkinlik gibi semptomlar eşlik edebilir. Buna doğru beslenmeyle, örneğin sarımsakla karşı koyabilirsiniz: Mide mukoza zarlarını uyarır, bu da daha fazla sindirim sıvısı üretir ve böylece sindirimi uyarır. Bunun dışında içerdiği kükürt bileşikleri mikrop öldürücü etkisinden dolayı bağırsak florası üzerinde olumlu etki gösterir. Ancak sarımsak söz konusu olduğunda, zehiri oluşturan miktarıdır çünkü çok fazla miktarda alındığında mideyi ve bağırsakları tahriş edebilir ve mide yanması gibi semptomlara neden olabilir .