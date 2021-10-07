Her gün zencefil çayı tüketmeniz için 6 neden

Her gün zencefil çayı tüketmeniz için 6 neden

Günde bir bardak zencefil çayı sayesinde, çeşitli sağlık problemlerini kendinizden uzak tutmaya ve iyileştirici özelliklerinden faydalanmaya ne dersiniz?

Zencefil, yemeklerinizi tatlandırmanın yanı sıra, Ayurveda ve Homeopati gibi geleneksel tıp bilimlerinde yıllarca kullanılmıştır, çünkü sağlık açısından çeşitli faydaları ve iyileştirici gücü vardır. Bunun nedeni, zencefilin cildiniz, saçınız ve vücudunuz için mükemmel olan antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklerini güçlü bir şekilde içinde barındırmasıdır.

Anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zencefile keskin, güçlü bir aroma ve lezzet veren gingerol, shogaol, zingerone ve diğer birçok uçucu bileşik vardır. Zencefilden tüm bu faydaları elde etmenin en iyi yolu, düzenli olarak zencefil çayı içmektir. İşte, zencefil çayı içmenin sağlığa faydaları…

1. KİLO VERME SÜRECİNİ HIZLANDIRIR

Zencefil, harika bir baharat olmanın yanı sıra kilo kaybı için de mükemmel bir seçenektir. Düzenli olarak zencefil çayı içerseniz, besinlerin daha iyi emilmesini ve bu besinlerin tamamen enerjiye dönüşmesini sağlarsınız. Ayrıca, zencefil iştahı bastırma konusunda da oldukça başarılıdır. Kan şekerini dengeleme özelliği ile ani acıkmaların önüne geçerek kilo verme sürecinizi destekler.

2. CİLDE PARLIKLIK KAZANDIRIR

Zencefil çayı ile cilt problemlerinize veda edebilirsiniz. Serbest radikallerle savaşma becerisine sahip zencefil, size eşit bir cilt tonu sağlayan ve parlak bir cilt veren antioksidan gingerollerle doludur. Gingeroller sadece size sağlıklı ve parlak bir cilt vermekle kalmaz, aynı zamanda sıkılaştırıcı etkisiyle yaşlanma belirtileriyle savaşabilir. Dahası, anti-inflamatuar özellikleri her türlü enfeksiyonla önleyebilir, cildinizi sağlıklı ve temiz hale getirebilir.

3. ADET KRAMPLARINI AZALTIR

Adet döneminin neden olduğu rahatsızlığı hafifletmek için her türlü hileyi denemiş ancak buna mükemmel bir çözüm bulamamış bir kadınsanız, zencefil çayını tüketmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Yapılan bir araştırma, zencefilin adet ağrısını ve krampları azaltmada en iyi ağrı kesici kadar etkili olduğunu buldu.

4. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Günde bir kez zencefil çayı tüketenlerin hazımsızlık ve kabızlık yaşama olasılığı daha düşüktür. Ayrıca mide asidi reflüsü, mide bulantısı veya aşırı gazdan muzdarip olma riskleri çok azdır. Yayınlanan bir araştırma, zencefil çayının kusma ve mide bulantısında önemli ölçüde rahatlama sağladığını kaydetmiştir. Bu özelliği ile hamilelik bulantılarında sıklıkla tercih edilmektedir.

5. KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Yediğiniz yiyeceklerin LDL seviyeleri üzerinde güçlü bir etkisi olabilir. Yüksek kolesterol seviyeleri, kalp hastalıkları ve felç gibi sağlık sorunları riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Yapılan bir araştırmada, her gün zencefil tüketenlerin, inme riskini artırabilecek kanda bulunan trigliserit ve kötü kolesterol olan LDL düzeylerinin azaldığını görülmüştür.

6. ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

Zencefil çayı, serbest radikallerle başa çıkmanıza yardımcı olarak kanser, kalp hastalıkları ve diyabet gibi sağlık sorunları riskinizi azaltmada önemli bir rol oynayan antioksidanlarla doludur. Ayrıca, zencefil çayı mineral potasyum açısından zengindir. Potasyum, hücrelerinizin tuzu işlemesine yardımcı olduğu için kalbiniz, kaslarınız, kemikleriniz ve metabolizmanız için önemlidir. Ve potasyum eksikliği kalp sorunları ve yüksek tansiyon ile bağlantılıdır.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Malzemeler

- 2 dilim taze zencefil

- 2 su bardağı su

- Bal, limon

Yapılışı

Yüzey temasını artırmak için taze zencefili rendeleyin ve kaynattığınız suyun içerisine ekleyin. Ağzı kapalı bir şekilde 1 dakika kadar demlendirin ardından bardaklara aktarırken süzün. Bal ve limonla tatlandırarak lezzetli çayınızın keyfini çıkarın!