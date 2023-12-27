İbucold C nedir, ne işe yarar? Kullanımı, etkileri ve fiyatı
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İlaç kullanmadan önce hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, genellikle arama motorları üzerinden araştırıyor.

Son günlerde vaka sayılarında artış sayanan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, "ibucold" isimli ilacı merak ettirdi.

İbuprofen içerikli ibucold nedir, nasıl kullanılır, günde kaç kez ve fiyatı ne kadar sorularını yanıtladık.

İşte İbucold C hakkında bilgiler...

İbucold nedir

İbucold C, etkin madde olarak ibuprofen, psödoefedrin ve askorbik asit içeren, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

İbucold ne işe yarar

Ateş

Baş ağrısı

Burun akıntısı

Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Halsizlik

Kas ağrısı durumlarında kullanılır.

İbucold C kullanımı

İbucold C, 10, 20, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar için günde 3-4 kez 1 tablet alınır. Günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Fiyatı 2023

Ibucold C'nin fiyat 2023 yılı itibariyle 104.67 TL'dir.