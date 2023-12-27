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İbucold C nedir, ne işe yarar? Kullanımı, etkileri ve fiyatı

İbucold C nedir, ne işe yarar? Kullanımı, etkileri ve fiyatı Soğuk algınlığı ve grip vakalarındaki aşırı artış ile gündeme gelen "ibucold" isimli ilaç, merak konusu oldu. Kullanmadan önce "ibucold nedir, ne işe yarar, fiyatı ne kadar" araştıranlar için detaylar haberimizde...