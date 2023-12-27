İbucold C nedir, ne işe yarar? Kullanımı, etkileri ve fiyatı

İlaç kullanmadan önce hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, genellikle arama motorları üzerinden araştırıyor.
Son günlerde vaka sayılarında artış sayanan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, "ibucold" isimli ilacı merak ettirdi.
İbuprofen içerikli ibucold nedir, nasıl kullanılır, günde kaç kez ve fiyatı ne kadar sorularını yanıtladık.
İşte İbucold C hakkında bilgiler...
İbucold nedir
İbucold C, etkin madde olarak ibuprofen, psödoefedrin ve askorbik asit içeren, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
İbucold ne işe yarar
Ateş
Baş ağrısı
Burun akıntısı
Burun tıkanıklığı
Boğaz ağrısı
Halsizlik
Kas ağrısı durumlarında kullanılır.
İbucold C kullanımı
İbucold C, 10, 20, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar için günde 3-4 kez 1 tablet alınır. Günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.
Fiyatı 2023
Ibucold C'nin fiyat 2023 yılı itibariyle 104.67 TL'dir.