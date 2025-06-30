İzmir'de aynı hastanede görev yapan kardeşlerin iş birliği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Erbak Yılmaz ve Adli Tıp Anabilim Dalı'nda asistan doktor olarak görev yapan Dr. Esra Erbak Eser, dikkatleri üzerine çekiyor.

Ortak çalışmalar yapan kardeşler, hastanede herkes tarafından da çok seviliyor.

Çocukluk yıllarında doktor olmaya karar veren Huriye Erbak Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra akademik kariyerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde başladı.

BİRÇOK ALANDA BERABERLER

Ablasının mezuniyet törenine katıldığı dönemde lise öğrencisi olan Esra Erbak Eser de bu törende doktor olmaya karar verdi. Ablasından kopmamak için aynı üniversiteyi tercih eden Eser, tıp eğitimini tamamladıktan sonra aynı hastanede görev aldı.

Yılmaz ve Eser, özellikle toksikoloji analizleri, uyuşturucu madde tespiti ve adli biyokimya çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışıyor.

"TANIMAYANLAR KARIŞTIRIYOR"

Doç. Dr. Huriye Erbak Yılmaz, kız kardeşiyle aynı hastanede çalışmanın keyifli bir duygu olduğunu söyledi.

Akademik ve sosyal açıdan birbirlerine destekte bulunduklarını belirten Yılmaz, bilimsel açıdan da birbirlerine yardımcı olduklarını anlattı.

Kardeşine benzerliği nedeniyle hastanede zaman zaman karıştırıldıklarını ifade eden Yılmaz, "Bilmeyenler, 'Hocam siz az önce buradan geçmiştiniz' gibi tepkiler verebiliyor. Hiç tanımadığım kişiler bana selam verebiliyor, kardeşimi tanımış oluyorlar. Önemli makaleler yazıyoruz. Rutin olarak zaten adli tıp ve biyokimya iş birliği devamlı oluyor. Rutin çalışmalarda hastalarla ilgili toksikolojik sonuçlar, uyuşturucu madde analizleri, toksikoloji analizlerinde birlikte çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, kardeşiyle birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

Kardeşimin hayallerini oluşturmasında rol model olduğumu düşünüyorum. Aynı hastanede olmamız, birbirimizden ayrılmak istemememiz, aynı hastanede benim asistanlık dönemimde onun öğrenci oluşu, benim akademisyen ve uzman olduğum dönemde onun asistan olması sanırım bunun birer göstergesi. Umarım yıllar boyunca aynı hastanede çalışırız.



Birbirimize hem sosyal hem de akademik açıdan destek oluyoruz. Babam bir kızının doktor olmasını istiyordu. İkinci kızının da doktor oluşu ona çifte mutluluk yaşatmıştır diye düşünüyorum.

"ARKAMDA GÖLGESİNİ HİSSEDİYORUM"

Asistan doktor Esra Erbak Eser de ablasıyla aynı hastanede çalışmanın kendisi için tarifi olmayan bir duygu olduğunu ifade etti.

Hastanede ablasını bir "öğretmen" gibi gördüğünü anlatan Eser, "Ablamın benden klinik tecrübesi de temel tecrübesi de çok daha fazla. Bu yüzden sorularımın cevabını ilk başta ablamdan karşılıyorum. Şöyle söyleyebilirim, her zaman arkamda gölgesini hissettiğim biri ve gerçekten ablam benim için hem akademik hem mesleki hem de hem kişilik anlamında rol model oldu." ifadelerini kullandı.