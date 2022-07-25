Jinekolojik kanserleri gösteren 10 belirti

Yaşı ne olursa olsun, özellikle aile öyküsü varsa her kadının jinekolojik sağlığına dikkat etmesi çok önemlidir ve jinekolojik kanserleri gösteren belirtilerin farkında olmak gerekir...

En sık görülen jinekolojik kanserler, endometriyal kanser olarak da adlandırılan rahim kanserleridir. Ardından rahim ağzı kanseri ve yumurtalık kanserleri gelir. Vulva, vajina ve fallop tüplerinin kanserleri daha nadirdir. Bu kanserler ne kadar erken teşhis edilirse o kadar iyi tedavi edilir.

Rahim ağzı kanseri, dünya çapında kadınlarda en sık görülen üçüncü kanserdir. HPV Papilloma virüsüne karşı tarama ve aşılamanın rahim ağzı kanserinin sıklığını önemli ölçüde azaltabileceği bilinmektedir.

İnsan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu yaygındır. Cinsel aktivite ile ilgilidir. Öte yandan, HPV enfeksiyonunun kalıcılığı (özellikle en tehlikeli tip 16 veya 18 için), kanserleri tetikleyebilir.

Rahim ağzı kanserinin önlenmesi, şu anda HPV'ye karşı aşılamaya dayanmaktadır. Aşılamanın amacı, serviks kanserlerinin ana nedeni olan en tehlikeli virüslerin (HPV 16, HPV 18 ve ilgili) bulaşmasını önlemektir. HPV'ye karşı aşılamanın ve tarama birbirini tamamlayıcıdır ve aşılı kadınlarda bile tarama gereklidir. Rahim ağzı kanseri taramasının amacı, kanser öncesi lezyonları tespit etmek veya rahim ağzı kanserinin erken teşhisini sağlamaktır.

Rahim ağzı kanseri genellikle 40 yaş civarındaki kadınlarda teşhis edilir ve sıklıkla doğurganlığın korunmasında sorunlara neden olur. Hastalığın gelişimi ve şiddeti, tümörün hacmine ve kanserli hücrelerin yoğunluğuna bağlıdır.

Rahim kanseri vakaları çok yaygın

Endometrial kanser olarak da adlandırılan rahim kanseri, en yaygın jinekolojik kanserdir ve erken teşhis edildiğinde başarılı bir tedavi oranına sahiptir.

Rahim kanserinin en yaygın türü genellikle menopozdan sonra ortaya çıkar ve ortalama tanı yaşı 70 civarındadır. Obezite, diyabet ve meme kanseri tedavisi bu kanserin riskini artırmaktadır. Çoğu zaman, erken bir aşamada teşhis edilir.

Yumurtalık kanseri de oldukça yaygındır. Yumurtalık kanseri en ciddi jinekolojik kanserdir. Genellikle ileri bir aşamada teşhis edilir ve taramalar etkisizdir. Tedavi, büyük cerrahi müdahalelere ve kemoterapiye dayanır.

Jinekolojik kanserleri gösteren 10 belirti

Jinekolojik kanser belirtileri, farklı hastalıkların belirtilerine benzer olarak ortaya çıkabilir. Ancak görüntüleme ile rahim ağzı kanseri tespit edilebilir. Belirtileri tanımak ve bir jinekolog ile görüşmek, varsa hastalığın erken dönemde tespit edilebilmesi için çok önemlidir.

İşte yaştan bağımsız olarak hiçbir kadının göz ardı etmemesi gereken jinekolojik kanser belirtileri.

Anormal vajinal kanama

Rahim kanseri teşhisi konan kadınların yüzde 90'ından fazlasında düzensiz kanama görülür. Menopozdaysanız, her kanamaya tepki vermek çok önemlidir. Adet dönemleri arasında kanama, ağır adet görme veya cinsel ilişki sırasında kanama olursa hemen bir uzmana başvurmalısınız. Bu durum kötü huylu bir hastalığın belirtisi olabilir.

Ani kilo kaybı

Aşırı kilolu veya obezseniz, egzersiz ve sağlıklı beslenme yoluyla kilo vermek kanser riskinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Ancak diyet veya egzersizde herhangi bir değişiklik yapmadan aniden 4 kilodan fazla kaybederseniz, bir uzmana başvurmanız gerekir.

Koyu renkli akıntı

Kanlı veya koyu renkli akıntı ve farklı koku genellikle enfeksiyon belirtisidir. Ancak bazı durumlarda bu değişiklikler kanser belirtisi olabilir ve hemen bir uzmana başvurulması çok önemlidir.

Sürekli yorgunluk

Hızlı yaşam tarzları herkesi yorabilir, ancak çoğu durumda iyileşme için kısa bir dinlenme süresi yeterlidir. Yorgunluk hayatın ritmine uygunsa endişelenmeye gerek yok, ancak değilse bir uzmana danışmak önemlidir.

İştah kaybı veya sürekli tokluk hissi

Hiç aç hissetmiyor musunuz? İştahtaki değişiklikler, yumurtalık kanseri veya üreme sistemi ile ilgili başka bir kanser türünün belirtisi olabilir.

Pelvis veya karın bölgesinde ağrı

Hazımsızlık, şişkinlik veya kramplar gibi pelvik ağrı veya rahatsızlık kanser belirtisi olabilir. Bu belirtiler ve ağrı uzun sürüyorsa bir uzmana danışmak önemlidir.

İdrar değişiklikleri

Aniden idrara çıkmanız mı gerekiyor, yoksa mesanenizde sürekli bir baskı mı hissediyorsunuz? Hamileyseniz veya çok daha fazla sıvı içmeye başladıysanız, bu normaldir, ancak aksi takdirde bu durum bir uzmana görünmenin önemli olduğunu gösteren bir işarettir.

Hazımsızlık veya mide bulantısı

Ara sıra ortaya çıkan veya sürekli yaşanan hazımsızlık veya mide bulantısı kanser belirtisi olabilir. Uzun süre geçmezse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Bağırsak değişiklikleri

Vücudun bu kısmındaki herhangi bir değişiklik, bağırsaklara baskı yapan bir şeyin işareti olabilir. Bunun jinekolojik kanser veya başka bir şeyin belirtisi olabileceğini öğrenmek için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.

Memede değişiklikler

Çoğu meme kanseri, kadınlar tarafından günlük aktiviteleri sırasında keşfedilir. Göğüste veya koltuk altında kitleler genellikle bu şekilde görülür. Ancak ciltteki değişiklikler veya siğiller gibi bu alandaki diğer değişikliklere dikkat etmek de önemlidir. Çeşitli jinekolojik kanserlere bağlı hormon değişimleriyle memede farklılıklar oluşabilir.